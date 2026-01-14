La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal implicada en más de cien robos cometidos en gasolineras, comercios y domicilios de las provincias de Murcia, Alicante, Almería, Granada, Albacete y Cuenca, con la detención de cuatro personas.

La operación, denominada Gasfilter-Seagas, permitió realizar tres registros en Beniel (Murcia) y Palomares (Almería), donde los agentes incautaron más de 12.000 euros, dos vehículos y alrededor de 50 piezas de joyería y prendas utilizadas en los robos.

Las investigaciones comenzaron en julio tras detectar varios asaltos en gasolineras de Murcia y Alicante que seguían un patrón: los ladrones se desplazaban de madrugada en vehículos robados, violentaban las instalaciones con mazos y sustraían en minutos el contenido de las cajas registradoras y las máquinas de tabaco, que posteriormente abandonaban en zonas aisladas tras vaciarlas.

Solo entre septiembre y noviembre, la banda cometió robos en Almería, Murcia, Alicante, Albacete, Cuenca y Granada. Entre los casos más destacados figura un robo violento en la pedanía murciana de Llano de Brujas, donde varios encapuchados sustrajeron cerca de 80.000 euros de una gasolinera.

Las autoridades también constataron que los delincuentes actuaban en establecimientos de hostelería y viviendas con moradores, utilizando la violencia cuando era necesario. Durante los meses de noviembre y diciembre, centraron su actividad en Lorca y Mazarrón, y aprovecharon Nochebuena y Nochevieja para robar en casas de Albacete, llevándose dinero, joyas y vehículos.

Dos de los arrestos se produjeron mientras los sospechosos viajaban hacia Almería con intenciones de mudarse, encontrándose bajo los asientos del vehículo numerosas piezas de joyería robadas. Los otros dos detenidos fueron localizados en San Javier y Cartagena (Murcia).