Médicos de distintas comunidades autónomas han vuelto a las calles en una huelga de dos días convocada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) para exigir una regulación específica que mejore sus condiciones laborales, en oposición al estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad.

La movilización afecta a profesionales de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Familia de toda España. Las protestas incluyen manifestaciones en varias ciudades: en Madrid, el sindicato Amyts ha organizado una marcha desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad; en Barcelona, Metges de Catalunya ha programado recorridos desde la Plaça de Sant Jaume hasta el Parlament y entre el Centre Corporatiu del ICS y la Unió Catalana d’Hospitals.

El objetivo de la huelga es presionar para la creación de un estatuto propio que contemple mejoras laborales, frente al estatuto marco que el Ministerio ha cerrado con sindicatos como SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde. Los sindicatos CESM y SMA, que lideraron cuatro jornadas de huelga en diciembre, respaldan las nuevas movilizaciones aunque no se adhieren formalmente.

Apemyf y otras organizaciones médicas han anunciado que continuarán con futuras acciones de protesta, incluyendo la posibilidad de una huelga indefinida, para lograr un estatuto específico. Mientras, el Ministerio de Sanidad ha solicitado a las comunidades que se pronuncien sobre cuestiones como la voluntariedad y remuneración de las guardias, lo que ha generado críticas de algunos consejeros autonómicos.