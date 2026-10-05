El mercado del automóvil en la ciudad autónoma de Ceuta ha registrado durante el mes de septiembre su mayor caída de ventas de todo el año 2026. La llegada masiva de marroquíes a la ciudad durante el verano se ha visto reflejada en la evolución de las matriculaciones de vehículos, en un contexto en el que los vecinos denuncian una situación de miedo, sumada a problemas de salubridad y a condiciones progresivamente más complejas en las zonas más afectadas. Este escenario social ha acabado teniendo un impacto directo en la actividad económica y en la decisión de compra de bienes de consumo duradero como los turismos.

Lee tambien: Los supermercados más baratos de 2026: el estudio de la OCU cifra en 1.310 euros el ahorro medio anual según la cadena elegida

Según los datos facilitados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la evolución comercial de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha mostrado un retroceso conjunto del 5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. En total, se contabilizaron 171 operaciones comerciales durante el noveno mes del año. La tendencia negativa observada en Ceuta solo encuentra paralelo en el archipiélago canario, donde las matriculaciones cayeron un 17 % al sumar 3.748 operaciones, situándose ambas regiones al margen de la dinámica compradora generalizada en la Península.

Contraste con el mercado nacional y evolución acumulada en el año

Los resultados de Ceuta se alejan notablemente de la tónica general del mercado español, que ha firmado el mejor mes de septiembre de los últimos 20 años. En el conjunto de España, las matriculaciones de turismos alcanzaron las 93.858 unidades en septiembre, lo que representa un incremento del 10,2 % respecto a las 85.167 unidades registradas en el mismo mes de 2025. Se trata de la mejor cifra contabilizada en un mes de septiembre desde el año 2007, impulsada principalmente por el dinamismo de los vehículos electrificados y desafiando la habitual contención del gasto familiar tras las vacaciones estivales.

Lee tambien: El Banco de España alerta sobre el déficit de vivienda y el encarecimiento del mercado inmobiliario

A pesar del frenazo experimentado en el noveno mes del año, el cómputo acumulado de las ciudades autónomas en los primeros nueve meses de 2026 mantiene un saldo positivo. Hasta septiembre, el mercado automovilístico de Ceuta y Melilla crece un 7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un volumen total de 1.673 ventas. A lo largo del ejercicio, las operaciones comerciales en el sector únicamente habían registrado un leve descenso del 1,5 % en el mes de junio, habiendo mantenido tasas de crecimiento en el resto de los meses del año.

A nivel estatal, el sector del automóvil acumula 912.059 unidades vendidas entre enero y septiembre, un 6,7 % más que en el mismo tramo de 2025. Estos volúmenes sustentan las previsiones de la industria para cerrar el año 2026 por encima de los 1,2 millones de turismos vendidos, aunque el dato acumulado aún se sitúa un 5,5 % por debajo de las cifras previas a la pandemia registradas en 2019.

Impacto generalizado en el consumo y la actividad comercial de Ceuta

El enfriamiento del mercado del automóvil en Ceuta responde a un retraimiento más amplio del gasto por parte de los ciudadanos de la ciudad autónoma. Expertos en el sector señalan que las dificultades sociales y las tensiones vividas en la ciudad durante los últimos meses han acabado por minar la confianza del consumidor local, afectando de forma directa a la planificación de compras de elevado importe.

Esta caída de la demanda no afecta de manera exclusiva a los concesionarios de coches. La menor predisposición al consumo se está trasladando de forma generalizada a otros sectores del tejido comercial de Ceuta, apreciándose una disminución en la actividad y ventas de tiendas, establecimientos de hostelería, restaurantes y cafeterías de la ciudad autónoma.