El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activa la retirada temporal de 188.000 toneladas ante la previsión de una gran cosecha y el elevado nivel de existencias iniciales. La medida, publicada en el BOE, se aplicará desde este mes de noviembre hasta el 30 de septiembre de 2027.

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el almacenamiento obligatorio del 12% de la producción de aceite de oliva declarada mensualmente por las almazaras, una medida que se ejecutará en instalaciones propias o ajenas. La resolución responde al abultado nivel de existencias iniciales registrado al inicio de la campaña, sumado a las elevadas estimaciones de producción para el presente ejercicio. La orden, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que la retirada obligatoria comenzará a aplicarse sobre los volúmenes declarados durante el presente mes de noviembre y se mantendrá con carácter temporal hasta el 30 de septiembre de 2027.

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Una retirada de 188.000 toneladas ante las previsiones de una cosecha histórica

La aplicación de este mecanismo regulador supondrá la retirada temporal de un total de 188.000 toneladas de aceite de oliva del mercado, entrando en vigor a partir de este mismo viernes. Según ha precisado el Ministerio a través de un comunicado oficial, el objetivo prioritario de esta disposición es prevenir distorsiones en la comercialización y garantizar la estabilidad del sector oleícola.

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Los datos aforados por las comunidades autónomas prevén una producción para la campaña 2026/2027 de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva, lo que representa un incremento del 23% en comparación con la campaña anterior. Esta elevación en las previsiones se debe a las condiciones climáticas registradas durante la primavera pasada en las principales zonas productoras, donde las temperaturas suaves y las precipitaciones abundantes favorecieron una buena floración y el correcto cuajado del fruto. De confirmarse estas cifras, la actual campaña se situaría como la cuarta mayor en el registro histórico del sector.

Junto al volumen de producción previsto, el volumen de existencias iniciales al comienzo de la campaña se fijó en 357.040 toneladas, cifra que se sitúa un 23,3% por encima de los niveles registrados en la campaña precedente. Estos datos proceden del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO) —organismo que compila la información de los operadores— y fueron publicados formalmente por el Ministerio el pasado 28 de octubre.

El cumplimiento conjunto de ambos parámetros ha desencadenado la activación del mecanismo de retirada previsto en la orden de comercialización. Las condiciones técnicas se dan al constatar que la suma del aforo proyectado para la nueva campaña y las existencias de enlace procedentes de la anterior alcanzan el 120% de la producción media registrada durante las seis campañas precedentes.

Flexibilidad para las almazaras, grupos de control y evolución de las cotizaciones

En cuanto al procedimiento operativo, las almazaras dispondrán de «plena libertad» para determinar la categoría de aceite de oliva que decidan retirar del mercado para cumplir con el porcentaje fijado. La declaración de la producción mensual y de las existencias finales de cada instalación se canalizará a través de los medios habituales, conforme a los cauces regulados en el Real Decreto 861/2018, de 9 de julio.

Para supervisar el cumplimiento de la orden se constituirá un grupo técnico de seguimiento. Este órgano será el encargado de aprobar el plan de control, cuya coordinación corresponderá al Ministerio de Agricultura y su ejecución a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. Los operadores incluidos en el ámbito de aplicación de la norma deberán facilitar a la autoridad competente toda la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación cuando sean requeridos, además de permitir la realización de inspecciones in situ. La normativa contempla que la resolución pueda ser modificada a partir del 31 de diciembre de 2026 en función de la evolución real de la producción.

La mayor disponibilidad de producto en el mercado se ha visto reflejada en la evolución de las cotizaciones en origen. En la semana 41 de este año, el aceite de oliva virgen extra (AOVE) se cotizaba en España a 331,86 euros por cada 100 kilogramos, lo que supone un descenso del 22% en comparación con la misma semana de 2025 y un 4,37% por debajo del precio registrado cuatro semanas antes. Por su parte, la categoría de aceite de oliva virgen se situaba en 306,99 euros por cada 100 kilogramos.