El joven aficionado a la meteorología apunta a un cambio de tendencia entre los días 11 y 20 de agosto que coincidiría con el fenómeno astronómico. La predicción de la AEMET detalla para las jornadas previas un embolsamiento de aire frío con tormentas fuertes en la mitad norte y temperaturas superiores a los 38 grados.

El interés generado en torno al próximo eclipse solar total que se podrá observar desde España ha encontrado un factor de incertidumbre en las proyecciones meteorológicas. Jorge Rey, conocido por el empleo del método tradicional de las cabañuelas, ha emitido un aviso centrado en el periodo comprendido entre el 11 y el 20 de agosto. Según expone el joven, las condiciones atmosféricas durante estas jornadas podrían experimentar un giro importante que afectaría de manera directa a la estabilidad del cielo, un elemento indispensable para la correcta contemplación del fenómeno astronómico en el territorio nacional.

La previsión de este método tradicional sugiere que la estabilidad meteorológica necesaria para disfrutar del eclipse solar total podría llegar a desaparecer en determinadas zonas del país. Este pronóstico plantea un escenario de variabilidad atmosférica justo en las fechas clave del evento, lo que podría obligar a los ciudadanos a modificar sus planes de observación previstos para el tramo central del mes de agosto.

Inestabilidad previa y tormentas según el pronóstico oficial de la AEMET

Aunque la advertencia de las cabañuelas se focaliza en las fechas del eclipse, la situación de inestabilidad atmosférica ya cuenta con antecedentes en los mapas meteorológicos oficiales. De acuerdo con los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevé la formación y posicionamiento de un embolsamiento de aire frío en altura sobre la Península Ibérica, un fenómeno que incrementará de forma notable la inestabilidad en toda la región central y en la mitad norte del territorio.

Esta configuración atmosférica se traducirá, según la agencia pública, en intervalos de nubes medias y altas desde las primeras horas de la jornada, que evolucionarán por la tarde hacia el desarrollo de nubosidad de evolución. Este proceso dará lugar a chubascos y tormentas que revisten una probabilidad alta de llegar a ser localmente fuertes en los interiores de la citada mitad norte peninsular. Asimismo, la AEMET advierte de que estas tormentas irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento, sin descartar la aparición de chubascos intensos localizados, con especial incidencia en el entorno de la Cordillera Cantábrica occidental y en el área más oriental del Sistema Ibérico.

Persistencia de temperaturas elevadas en el resto del territorio

En contraste con la actividad tormentosa del norte y centro, el resto de España mantendrá una situación de cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubosidad baja matinal en el área del Estrecho, el norte de Canarias, Galicia y el Cantábrico, que tenderá a disiparse con el avance del día. También se prevé la formación de bancos de niebla matinales en suelo gallego y en la cornisa cantábrica.

A pesar del descenso generalizado de las temperaturas máximas —salvo en el archipiélago balear y el tercio noroeste, donde se esperan escasas variaciones—, los valores térmicos continuarán siendo marcadamente elevados. Los termómetros superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, y se situarán por encima de los 38 grados en las regiones del archipiélago balear, el valle del Ebro y sus zonas aledañas, así como en puntos específicos de Andalucía y las cuencas del Tajo y el Segura. Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán una bajada en Canarias, la mitad sur y la fachada oriental peninsular, mientras que registrarán incrementos en el resto de la Península y se mantendrán sin cambios en Baleares, no bajando de los 20 grados en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste, la meseta Sur y las zonas del interior sureste.

Dinámica de vientos y avisos activados

El panorama meteorológico se completará con un régimen de vientos flojos predominantes en la Península y Baleares. No obstante, se registrará poniente moderado en el Estrecho y Alborán, así como viento moderado de componente este en el valle del Ebro y el litoral catalán. Por regiones, la componente este predominará en Baleares y el tercio oriental de la Península, la componente oeste afectará a la mitad sur y la componente norte marcará el tiempo en Galicia y el Cantábrico, manteniéndose variable en las demás zonas. En el archipiélago canario soplará viento moderado de componente norte.

Las autoridades meteorológicas mantienen activas las alertas ante la probabilidad de que las tormentas fuertes de la mitad norte peninsular generen complicaciones accesorias debido a la intensidad de los chubascos y a las rachas de viento asociadas, un escenario de complejidad atmosférica que coincide en el tiempo con las proyecciones de cambio señaladas por las cabañuelas para el mes de agosto.