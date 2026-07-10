Una investigación iniciada tras la trágica desaparición de 12 migrantes en alta mar ha culminado con el desmantelamiento de una importante red internacional de tráfico de personas. La organización criminal había logrado trasladar de forma clandestina a unas 400 personas en la ruta migratoria entre Argelia y España. Una operación policial internacional se ha saldado con la detención de 20 presuntos integrantes de la trama, que además ramificaba sus actividades hacia el narcotráfico, moviendo unos cuatro millones de euros en sustancias estupefacientes.

Del drama marítimo a la cúpula en Bélgica

Las pesquisas policiales se activaron a raíz de un naufragio en el que se constató la desaparición de 12 personas en aguas de alta mar. El rastreo de la logística utilizada para aquel viaje frustrado permitió a los agentes tirar del hilo hasta descubrir un entramado criminal perfectamente estructurado.

Aunque la red operaba en las costas españolas, la cúspide de la organización estaba liderada y coordinada a distancia desde Bélgica. Los detenidos están acusados de cobrar elevadas sumas de dinero a ciudadanos argelinos a cambio de una plaza en embarcaciones rápidas que cruzaban el Mediterráneo con destino a la península, a menudo poniendo en grave peligro la vida de los ocupantes debido al hacinamiento y a las condiciones meteorológicas del mar.

Narcotráfico y armas en los registros

Más allá del tráfico ilícito de personas, los registros practicados por las fuerzas de seguridad han desvelado la gran capacidad económica y la peligrosidad del grupo. La red utilizaba sus mismas rutas de transporte marítimo para introducir droga en Europa, estimándose un movimiento de cuatro millones de euros en estupefacientes.

En los diferentes registros, los agentes se han incautado de:

Sustancias ilegales: 1,2 kilos de MDMA en polvo y cinco básculas de precisión.

1,2 kilos de MDMA en polvo y cinco básculas de precisión. Armamento: Dos armas de fuego localizadas en poder de los cabecillas (una de ellas con denuncia por robo), además de un arma simulada y un arma larga en la base de operaciones de la rama española.

Dos armas de fuego localizadas en poder de los cabecillas (una de ellas con denuncia por robo), además de un arma simulada y un arma larga en la base de operaciones de la rama española. Logística: 35 teléfonos móviles y 12.430 euros en dinero en efectivo.

La operación policial subraya el estrecho vínculo que las mafias internacionales mantienen entre el tráfico irregular de personas y el tráfico de drogas a gran escala en el sur de Europa.