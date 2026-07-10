El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha aprobado la concesión de medidas de flexibilización penitenciaria para los presos de ETA Arkaitz Agirregabiria del Barrio y Juan Luis Rubenach, ambos con condenas por delitos de sangre. La resolución autonómica otorga el tercer grado a Agirregabiria —condenado por el último asesinato de la banda terrorista— y la aplicación del artículo 100.2 a Rubenach, lo que le permitirá abandonar el centro penitenciario de lunes a viernes.

Tercer grado para el responsable de la última víctima de ETA

Arkaitz Agirregabiria del Barrio ha recibido el régimen de tercer grado o semilibertad, una medida que reduce drásticamente su permanencia en prisión. Agirregabiria cumple condena por su implicación directa en el asesinato del gendarme Serge Nérin en marzo de 2010 en la localidad francesa de Dammarie-lès-Lys, un tiroteo que supuso históricamente la última víctima mortal de la organización criminal antes del cese de su actividad armada.

Salidas diarias para el autor material del atentado contra Pedro Antonio Blanco

Por su parte, la administración vasca ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Juan Luis Rubenach. Este principio de flexibilidad le faculta para salir de la cárcel durante el día de lunes a viernes, con el objetivo de realizar actividades laborales o de voluntariado, debiendo regresar a prisión únicamente para pernoctar.

El historial delictivo de Rubenach incluye la autoría material del asesinato en Madrid del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en enero del año 2000. Aquel atentado con coche bomba supuso la ruptura oficial de la tregua que ETA había mantenido durante quince meses. Tras el crimen, Rubenach huyó a Francia, donde fue arrestado en 2003 y condenado en 2009 por asociación de malhechores, hasta que en 2019 fue extraditado a España para cumplir sus penas de prisión pendientes.