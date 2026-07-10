Una jornada negra azota a la comunidad andaluza tras declararse varios incendios de extrema gravedad. El foco más devastador se sitúa en el municipio almeriense de Los Gallardos, donde las autoridades ya han confirmado el fallecimiento de al menos 12 personas en lo que se ha calificado como «la tragedia de mayores consecuencias hasta la fecha» en la región. En paralelo, los equipos de emergencia combaten otro fuego forestal en Estepona (Málaga) que ha obligado a evacuar de forma preventiva a un centenar de vecinos.

El devastador fuego de Los Gallardos

El incendio se inició en la tarde del jueves. Los primeros indicios apuntan a la caída de un cable de alta tensión en las inmediaciones de la carretera N-340A como el origen de unas llamas que se propagaron a gran velocidad debido a la densa masa forestal y a fuertes rachas de viento que han rozado los 50 km/h.

La gravedad de la situación obligó a la Junta de Andalucía a elevar el plan contra incendios a la situación operativa 2. Durante la madrugada, el balance de víctimas se duplicó trágicamente de seis a doce fallecidos. Varios de los cuerpos sin vida fueron localizados por las patrullas de rescate en el interior de vehículos calcinados en una pedanía de Bédar, un municipio colindante, cuando intentaban huir del fuego.

El despliegue en la zona es masivo: unos 150 efectivos del Infoca, apoyados por vehículos autobomba, unidades médicas especiales y la Red de Emergencias, trabajan codo con codo junto a 150 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados de urgencia.

Las evacuaciones preventivas ya superan las mil personas. Los vecinos de barriadas como Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y el Pinar de Bédar han tenido que abandonar sus hogares. Las llamas también alcanzaron los complejos residenciales de Parque Botánico y Los Flamingos. El polideportivo de Los Gallardos y el Centro de Artes Escénicas han sido habilitados para dar cobijo y asistencia psicológica a los damnificados. En el apartado de heridos, se ha reportado una mujer con quemaduras graves evacuada al hospital Torrecárdenas, una persona intoxicada por humo y cuatro asistidas sobre el terreno por problemas respiratorios leves. Las comunicaciones por carretera también sufren el impacto, manteniéndose cortadas la autovía A-7 (entre los kilómetros 709 y 714) y la N-340A.

Conmoción política

Tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han manifestado su profunda desolación y consternación a través de las redes sociales, trasladando sus condolencias oficiales a las familias de las víctimas y deseando una pronta recuperación a los heridos en lo que consideran una catástrofe sin precedentes en la zona.

Segundo frente activo en Málaga

A la tragedia de Almería se sumó pocas horas después un segundo incendio forestal en Estepona (Málaga), declarado en un paraje boscoso a las afueras de la localidad y que avanzó rápidamente hacia el norte, amenazando el término municipal de Benahavís. El consejero de Presidencia activó la situación operativa 1 para proteger a la población ante la gran columna de humo visible desde toda la Costa del Sol.

Un centenar de profesionales del Infoca se desplegó por tierra en combinación con un fuerte ataque desde el aire integrado por 13 medios aéreos (siete helicópteros y seis aviones, entre ellos un anfibio pesado del Ministerio para la Transición Ecológica). Como medida de precaución, se desalojó a un centenar de residentes de la urbanización Parque Botánico Country Club y se llegó a cortar el tráfico en la autopista AP-7, aunque la circulación ya ha sido restablecida.

Incidente ferroviario en Córdoba

Un tercer foco, afortunadamente ya extinguido, se declaró en la tarde de ayer en la cuneta de la antigua Nacional IV en Córdoba. El humo y la cercanía de las llamas obligaron a Adif a suspender temporalmente el tráfico de trenes de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Andalucía. Tras unas horas de interrupción, el servicio ferroviario y la carretera se reabrieron por completo cerca de las nueve de la noche.

Las agencias de emergencias insisten en pedir la máxima prudencia a la población, instando a evitar por completo los perímetros de los incendios de Almería y Málaga para facilitar el paso y las maniobras de los vehículos de extinción.