Los cuerpos de las víctimas han sido localizados en varios vehículos cerca de Bédar. El fuego, calificado como una «tragedia sin precedentes» en Andalucía, deja también al menos ocho heridos y severas afectaciones al tráfico en la autovía A-7.

Una Comitiva de emergencia y extinción trabaja intensamente en la provincia de Almería ante el que ya se considera el incendio forestal con más víctimas mortales en lo que va de siglo en España. Al menos once personas han perdido la vida y más de 1.000 se han visto obligadas a abandonar sus domicilios debido a un virulento fuego originado en la tarde de este jueves en el término municipal de Los Gallardos. Las víctimas mortales fueron localizadas en el interior de varios vehículos en un camino próximo a la localidad de Bédar, después de que intentaran buscar vías alternativas de evacuación y quedaran atrapadas por las llamas.

El avance del fuego ha forzado el desalojo total del municipio de Bédar, afectando a su núcleo principal, a siete barriadas y a diversas viviendas aisladas. De igual modo, se ha procedido a la evacuación preventiva de las pedanías gallarderas de Almocáizar, El Chocolate y Los Collados. La extrema gravedad de la situación motivó la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las tareas de extinción junto a los servicios de emergencia de la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Salida de unidades del Segundo Batallón de Intervención #BIEM2 de la @UMEgob para incorporarse a los trabajos de extinción en el #IFLosGallardos, en #Almería.@Plan_INFOCA pic.twitter.com/5DvjjlfYtN — UME (@UMEgob) July 9, 2026

Un desalojo complejo y la solidaridad de los municipios vecinos

La evacuación de los residentes se complicó de forma severa durante la tarde y noche del jueves debido a que el fuego cruzó la calzada de la carretera principal de Bédar, transformando la vía en una auténtica «ratonera» e impidiendo el paso de los autobuses que se habían dispuesto para el traslado de los vecinos. Ante la imposibilidad de utilizar esta ruta, los operativos se vieron obligados a desviar a gran parte de los damnificados hacia el municipio de Lubrín.

En Lubrín, entre 80 y 100 personas fueron reubicadas en las dependencias del teatro municipal y en el polígono industrial. Los afectados han recibido la asistencia de la corporación local y de los propios vecinos de la localidad, quienes se movilizaron para preparar alimentos y abrir establecimientos comerciales fuera de su horario habitual con el fin de suministrar víveres y agua. Por otro lado, otro grupo de ciudadanos desalojados permanece acogido en el Espacio Cultural de Los Gallardos. Todo el dispositivo logístico cuenta con el apoyo continuo de Cruz Roja y de los efectivos del servicio de emergencias 112.

🔴 Elevamos el @Plan_INFOCA en #Almería a fase de emergencia, situación operativa 2, ante la evolución y el potencial del #IFLosGallardos



Trabajan ya 150 efectivos de EMA Infoca apoyados por 5 vehículos autobombas



Pedimos máxima prudencia a la población:



🚫 Evita la zona

👮‍♂️… pic.twitter.com/HzKaUVsniR — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) July 9, 2026

Balance de heridos y despliegue de medios de extinción

Además de las once víctimas mortales, el incendio ha dejado un balance provisional de al menos ocho personas heridas. Cinco de ellas han sido trasladadas por los servicios sanitarios al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería debido a las quemaduras sufridas. Entre estos heridos se encuentran dos personas que tuvieron que ser rescatadas de un barranco al que se habían lanzado en un intento por huir de las llamas, una maniobra que finalmente no evitó que resultaran alcanzadas. Asimismo, el operativo médico atendió a otra persona que sufrió la rotura de un tobillo durante el proceso de desalojo preventivo.

Durante las horas de mayor intensidad del fuego, las autoridades llegaron a movilizar un amplio dispositivo aéreo compuesto por un total de dieciséis aeronaves. Este contingente incluyó seis aviones de carga en tierra, siete helicópteros, un avión de coordinación y un avión anfibio pesado aportado por el Ministerio de Transportes.

Reacciones políticas y cortes en las carreteras de la comarca

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se ha desplazado para seguir la evolución de la situación. Sanz ha calificado el suceso como una «tragedia sin precedentes» y ha subrayado que se trata del «incendio de mayores consecuencias hasta la fecha en la región». El consejero ha instado a la población a respetar estrictamente las recomendaciones de los equipos de emergencia y ha expresado el pésame del Ejecutivo autonómico: «El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados».

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado las redes sociales para manifestar su «enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio». Sánchez ha confirmado la movilización de la UME y ha destacado el trabajo en el terreno de los efectivos de Protección Civil, el Ministerio de Transportes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería.



Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos.



Mis deseos de una pronta recuperación a… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026

Las repercusiones en la movilidad del Levante almeriense siguen siendo muy graves. Las autoridades mantienen cortada totalmente la autovía A-7 en sentido creciente entre los kilómetros 709 y 714, así como la carretera nacional N-340A. Estas restricciones se mantienen vigentes para garantizar la seguridad de los equipos de extinción y emergencias que continúan trabajando en la zona. Desde la Junta de Andalucía se ha reiterado el llamamiento a la máxima prudencia, solicitando a los ciudadanos que no se acerquen a los puntos de riesgo y que mantengan cerradas puertas y ventanas en las viviendas próximas.