El organismo meteorológico prevé una mayor inestabilidad en el centro y la mitad norte de la Península por un embolsamiento de aire frío en altura, mientras los termómetros seguirán registrando valores muy elevados en el resto del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso ante el cambio de tendencia climatológica que experimentará España tras el fin de la última ola de calor. A pesar de la conclusión de dicho episodio, los expertos advierten de que las temperaturas continuarán manteniéndose en niveles especialmente altos en amplias zonas del territorio nacional durante el mes de julio, pudiendo llegar a rebasar los 40ºC. Esta situación convivirá con un incremento notable de la inestabilidad atmosférica en el centro y la mitad norte peninsular, motivado por la presencia de un embolsamiento de aire frío en altura.

De acuerdo con la previsión oficial de la AEMET, este fenómeno generará intervalos de nubes medias y altas desde primeras horas del día, dando paso por la tarde al desarrollo de nubosidad de evolución. Como consecuencia, se esperan chubascos y tormentas que podrían llegar a ser localmente fuertes en los interiores de la mitad norte de la Península. El organismo señala que estas tormentas irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento, existiendo también la posibilidad de que se registren chubascos intensos en el entorno de la Cordillera Cantábrica occidental y en la zona más oriental de la Ibérica.

Descenso térmico moderado y valores superiores a los 38 grados

En lo que respecta al comportamiento de los termómetros, las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado en la mayor parte del país, con la excepción del archipiélago balear y el tercio noroeste peninsular, donde se prevén pocos cambios. Pese a esta bajada, el calor persistirá con fuerza. Se superarán los 35 grados en extensas áreas de la Península y Baleares, e incluso se rebasarán los 38 grados en puntos de Andalucía, las cuencas del Tajo y el Segura, el valle del Ebro y sus zonas aledañas, así como en regiones de las Islas Baleares.

Por su parte, las temperaturas mínimas mostrarán una tendencia a la baja en Canarias, en la mitad sur y en la fachada oriental de la Península. Por el contrario, se registrarán aumentos de los valores mínimos en el resto del territorio peninsular, mientras que en Baleares apenas se apreciarán modificaciones. La AEMET detalla que los termómetros no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste, la meseta Sur y diversos puntos del interior del sureste español.

Predicción de cielos y régimen de vientos por regiones

En el resto del territorio nacional, los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados, si bien se espera nubosidad baja matinal y bancos de niebla en Galicia y el área cantábrica, así como nubosidad baja en el norte de Canarias y el Estrecho, con una tendencia general a despejar a lo largo de la jornada.

El régimen de vientos registrará una componente floja en la Península y Baleares, con la presencia de poniente moderado en el área del Estrecho y Alborán, y viento moderado del este en el Ebro y el litoral catalán. De manera general, predominará la componente este en Baleares y el tercio oriental peninsular, la componente oeste en la mitad sur y la componente norte en Galicia y el Cantábrico, manteniéndose variable en el resto de las zonas. En el archipiélago canario se prevé la presencia de viento moderado de componente norte. Ante este escenario de elevadas temperaturas y fenómenos tormentosos con rachas fuertes de viento, las autoridades meteorológicas reiteran la importancia de seguir las previsiones oficiales durante las próximas jornadas de julio.