El papa León XIV ha sido operado exitosamente de un adenocarcinoma pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma. Durante la intervención, que duró aproximadamente 90 minutos, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida. El diagnóstico fue confirmado por un examen histológico.

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Tras la operación, el pontífice despertó sin complicaciones y regresó a su habitación. La intervención fue realizada por un equipo dirigido por el cirujano torácico Stefano Margaritora. León XIV, de 71 años, ingresó al hospital de manera serena y acompañado por sus secretarios y médico personal. Se espera que su hospitalización dure aproximadamente una semana.

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Detalles de la intervención

El comunicado del Vaticano informó que el procedimiento fue exitoso y sin complicaciones. Tras la intervención, el papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del hospital.

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La intervención del pontífice se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

Ingreso y anuncio previo

León XIV ingresó este mismo martes en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 hora local (11:00 GMT) y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

El pasado domingo, tras el rezo del ángelus, el papa anunció que sería operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo. El tiempo previsto de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana, según indicó el portavoz vaticano, Matteo Bruni.