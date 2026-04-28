RoEnLaRed ha regresado a YouTube después de varias semanas alejada de las redes sociales con una noticia muy especial: está embarazada. La creadora de contenido, cuyo nombre real es Rocío Romero, ha anunciado a sus seguidores que espera su primer hijo a los 38 años y que se encuentra ya en el cuarto mes de embarazo.

“Voy a ser madre de un humano, si todo va bien”, explicó en el vídeo, recurriendo al humor para recordar que siempre ha considerado a su perro Harlem como su primer “hijo”. La influencer se mostró emocionada, ilusionada y todavía en pleno proceso de asimilación ante una etapa vital que llega, según sus propias palabras, “en el momento perfecto”.

RoEnLaRed comparte su embarazo en YouTube

La noticia llegó en un vídeo íntimo en el que RoEnLaRed mostró la reacción de algunos de sus amigos y familiares al conocer el embarazo. La creadora de contenido reconoció que todavía está adaptándose a esta nueva realidad, pero aseguró sentirse profundamente agradecida por cómo han ocurrido las cosas.

“Me siento muy afortunada y me pareció muy bonito cómo sucedió”, confesó durante la publicación, en la que también habló de los miedos, dudas e inseguridades que aparecieron al ver el resultado positivo del test.

Ro explicó que el embarazo le hizo tomar conciencia inmediata de la responsabilidad que implica convertirse en madre, aunque también dejó claro que vive esta nueva etapa con mucha ilusión.

La maternidad a los 38 años y la presión social

El anuncio de RoEnLaRed ha llamado especialmente la atención porque la influencer siempre ha defendido públicamente la libertad de las mujeres para decidir si quieren o no ser madres. Durante años ha hablado de la presión social que muchas mujeres sienten al llegar a la treintena, con comentarios como “se te va a pasar el arroz” o “ya te arrepentirás”.

En su caso, la creadora había compartido recientemente sus dudas sobre la maternidad, pero también había dejado claro que no quería tener hijos desde el miedo al reloj biológico ni desde la presión externa.

Ahora, aunque está embarazada y feliz, mantiene el mismo discurso: no ser madre sigue siendo una opción completamente válida. RoEnLaRed insistió en que la vida de una mujer no pierde valor por no tener hijos y defendió que en el futuro debería existir menos presión para ser madres o padres.

Cómo descubrió RoEnLaRed que estaba embarazada

Una de las partes más llamativas del vídeo fue la forma en la que descubrió el embarazo. Ro contó que había decidido hablar con su pareja, cuya identidad no ha hecho pública, para explicarle que quería ser madre y que, si él no compartía ese deseo, la relación podía verse afectada.

Lo que no sabía en ese momento es que ya estaba embarazada. Según relató, su pareja le comunicó que sí estaba abierto a dar ese paso junto a ella, algo que hizo que todo encajara de una manera especialmente emotiva.

Para la influencer, esa coincidencia convirtió el momento en algo muy significativo y reforzó la sensación de que la noticia llegó cuando tenía que llegar.

RoEnLaRed revela detalles de la ecografía

La creadora de contenido también compartió algunos detalles de su última ecografía. Según explicó, en principio espera un niño, aunque quiso expresarlo con naturalidad y dejando claro que no le da demasiada importancia a esa cuestión.

“Es chico o lo que quiera ser. Quizá es chica y la ginecóloga se ha equivocado en la ecografía, pero nos da un poco igual”, comentó, fiel a su tono cercano y espontáneo.

Una nueva etapa para RoEnLaRed

El anuncio del embarazo marca un nuevo capítulo en la vida personal de RoEnLaRed. La influencer, que ha construido una comunidad muy fiel en redes sociales, ha querido compartir la noticia desde la honestidad, combinando emoción, humor y reflexión sobre la maternidad.

A sus 38 años, RoEnLaRed afronta esta etapa con ilusión, pero también con la misma mirada crítica que ha mantenido siempre sobre la presión social hacia las mujeres. Su mensaje va más allá del anuncio: celebrar su embarazo no significa cuestionar a quienes eligen no ser madres.

Con esta publicación, la creadora de contenido vuelve a conectar con sus seguidores a través de una de las noticias más importantes de su vida.