El Partido Popular de Ceuta destaca la importancia del voto en la ciudad, donde se elige un solo diputado al Congreso de los Diputados, siendo este escaño para la candidatura más votada.

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Para las elecciones del 29 de noviembre, el PP anima a votar por Rafael Martínez-Peñalver para el Congreso, además de marcar las opciones de Abdelhakim Abdeselam y Cristina Díaz al Senado. Según el partido, cada voto cuenta para lograr el cambio que España necesita.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.