Los candidatos del Partido Popular han visitado los negocios y comercios de Hadú, donde han compartido impresiones y escuchado a comerciantes y vecinos.

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El Partido Popular destaca la transformación de Hadú como parte de su apuesta por mejorar espacios y recursos, a pesar de las molestias que las obras suponen para los negocios.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.