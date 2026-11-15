Lee tambien: Juan Vivas firma en el Libro de Honor de Fuengirola

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha realizado una visita a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario Coronada, Patrona de Fuengirola.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Durante su visita, Vivas se ha mostrado agradecido con los fuengiroleños y con los ceutíes que residen en la localidad por el apoyo y cariño que han ofrecido a Ceuta tras los graves acontecimientos ocurridos el 30 y 31 de julio.

Lee tambien: Juan Vivas rinde homenaje al policía fallecido en Oviedo

El encuentro ha estado marcado por la emoción y la solidaridad, destacando el vínculo entre ambas comunidades.