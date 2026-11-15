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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha realizado una visita a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario Coronada, Patrona de Fuengirola.
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Durante su visita, Vivas se ha mostrado agradecido con los fuengiroleños y con los ceutíes que residen en la localidad por el apoyo y cariño que han ofrecido a Ceuta tras los graves acontecimientos ocurridos el 30 y 31 de julio.
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El encuentro ha estado marcado por la emoción y la solidaridad, destacando el vínculo entre ambas comunidades.
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