Rafael Martínez-Peñalver, candidato al Congreso por el Partido Popular de Ceuta, ha mostrado hoy su apoyo al AD Ceuta FC Femenino. Durante su visita, estuvo acompañado por sus compañeros Sergio Aguilera y Fernando Rodríguez.

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El partido subraya el deporte como una fuente de valores fundamentales como el esfuerzo, la superación y el compañerismo. Enfatizan su reconocimiento a las jugadoras, el cuerpo técnico y todos aquellos que contribuyen al crecimiento del fútbol femenino en la ciudad.

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