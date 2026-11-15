Vox Ceuta ha compartido en sus redes sociales un mensaje de Santi Abascal, quien demanda al Partido Popular que aclare su postura antes del 29 de noviembre.

Abascal plantea si el PP está comprometido con una reforma profunda en España o si mantiene la intención de pactar con el PSOE.

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