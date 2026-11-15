Vox Ceuta ha compartido en sus redes sociales un mensaje de Santi Abascal en el que critica duramente al presidente Sánchez, tildándolo de ‘principal estafador de las mujeres’.

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Abascal manifestó su intención de encarcelar a los violadores y expulsar a los fanáticos que ‘quieren tapar a las mujeres bajo cárceles de tela’.

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Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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