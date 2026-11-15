Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue lo más visto de la televisión ayer, sábado 14 de noviembre, con el 20,5 % de cuota de pantalla y 1.856.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:59.
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Los programas más vistos del prime time
- La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 9,9 % de cuota y 981.000 espectadores
- Informe Semanal (La 1): 8,7 % de cuota y 901.000 espectadores
- ¡De Sabado! (Telecinco): 11,1 % de cuota y 837.000 espectadores
- El Blockbuster (El Contratista(2019)) (Cuatro): 6,9 % de cuota y 667.000 espectadores
- Malas Lenguas Noche (La 1): 9,2 % de cuota y 639.000 espectadores
- Malas Lenguas Noche: la Previa (La 2): 4,7 % de cuota y 485.000 espectadores
- La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 7,2 % de cuota y 451.000 espectadores
- laSexta _Xplica/. (laSexta): 6,2 % de cuota y 442.000 espectadores
- Lo Sabe No lo Sabe (Cuatro): 4 % de cuota y 414.000 espectadores
- Telenoticies Vespre (TV3): 23,8 % de cuota y 357.000 espectadores
Ranking de cadenas del sábado
Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 14,2 % de cuota de pantalla.
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- Temáticas de pago: 14,2 %
- Antena 3: 10,7 %
- La 1: 10,6 %
- Telecinco: 8 %
- Autonómicas (FORTA): 7,8 %
- Cuatro: 5,8 %
- laSexta: 5,4 %
- Neox: 3 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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