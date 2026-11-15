Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue lo más visto de la televisión ayer, sábado 14 de noviembre, con el 20,5 % de cuota de pantalla y 1.856.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:59.

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Los programas más vistos del prime time

La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 9,9 % de cuota y 981.000 espectadores Informe Semanal (La 1): 8,7 % de cuota y 901.000 espectadores ¡De Sabado! (Telecinco): 11,1 % de cuota y 837.000 espectadores El Blockbuster (El Contratista(2019)) (Cuatro): 6,9 % de cuota y 667.000 espectadores Malas Lenguas Noche (La 1): 9,2 % de cuota y 639.000 espectadores Malas Lenguas Noche: la Previa (La 2): 4,7 % de cuota y 485.000 espectadores La Ruleta de la Suerte Noche (Antena 3): 7,2 % de cuota y 451.000 espectadores laSexta _Xplica/. (laSexta): 6,2 % de cuota y 442.000 espectadores Lo Sabe No lo Sabe (Cuatro): 4 % de cuota y 414.000 espectadores Telenoticies Vespre (TV3): 23,8 % de cuota y 357.000 espectadores

Ranking de cadenas del sábado

Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 14,2 % de cuota de pantalla.

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Temáticas de pago: 14,2 % Antena 3: 10,7 % La 1: 10,6 % Telecinco: 8 % Autonómicas (FORTA): 7,8 % Cuatro: 5,8 % laSexta: 5,4 % Neox: 3 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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