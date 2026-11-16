De cara a la cita electoral del próximo 29 de noviembre, el Partido Popular ha intensificado su campaña con un llamamiento directo a la ciudadanía de Ceuta para convertir el descontento social en un respaldo en las urnas. Los populares han centrado su mensaje en la necesidad de superar la situación actual de la ciudad, señalando directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez como responsable de mantener a la autonomía en el abandono institucional.

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Las claves de la petición popular

Crítica a la gestión central: El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo reprocha al Gobierno central la falta de soluciones eficaces y de respuestas operativas ante las necesidades estructurales de la ciudad, situando a Ceuta con los peores indicadores en áreas críticas.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo reprocha al Gobierno central la falta de soluciones eficaces y de respuestas operativas ante las necesidades estructurales de la ciudad, situando a Ceuta con los peores indicadores en áreas críticas. Apuesta por la seguridad y la normalidad: Desde emplazamientos simbólicos de la campaña, los populares han insistido en que la prioridad pasa por blindar la seguridad fronteriza, reforzar la estabilidad y garantizar que la ciudad recupere una senda de desarrollo sólido.

Desde emplazamientos simbólicos de la campaña, los populares han insistido en que la prioridad pasa por blindar la seguridad fronteriza, reforzar la estabilidad y garantizar que la ciudad recupere una senda de desarrollo sólido. Oportunidad de cambio político: El PP presenta estos comicios como una vía fundamental para exigir responsabilidades políticas y dar inicio a una nueva etapa que devuelva el protagonismo económico y social a las familias, trabajadores y empresarios ceutíes.

Con este enfoque, la formación busca movilizar al electorado bajo la premisa de que Ceuta «no puede seguir esperando» y necesita un Ejecutivo que sitúe sus singularidades y retos en el centro de las prioridades nacionales.

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