El acceso a la vivienda y la crisis del mercado inmobiliario se han convertido en el epicentro del debate económico y político de la campaña electoral. Las distintas formaciones políticas han confrontado frontalmente sus modelos durante un encuentro televisado, evidenciando profundas discrepancias sobre cómo solucionar un problema que afecta de manera directa a millones de ciudadanos.

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PSOE y Frente Amplio: defensa de los alquileres y parque público

Por un lado, los representantes del PSOE y del Frente Amplio han puesto el acento en la necesidad de aplicar medidas de intervención directa en el mercado inmobiliario. Desde este bloque se ha defendido firmemente la aplicación de prórrogas en los contratos de alquiler y la limitación de precios para proteger a las familias frente a la escalada de costes.

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Asimismo, se ha abogado por impulsar de forma decidida la construcción de vivienda pública protegida que mantenga su calificación a perpetuidad, criticando duramente que los jóvenes tengan que competir en desventaja frente a grandes fondos de inversión que adquieren inmuebles al contado.

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El PP apuesta por «construir, facilitar y proteger»

En la orilla opuesta, el Partido Popular ha achacado la situación actual a la «mala gestión» del Gobierno y ha estructurado su propuesta alternativa en tres pilares fundamentales: construir, facilitar y proteger. Tomando como referencia estimaciones del Banco de España que sitúan el déficit habitacional actual en cifras críticas, los populares se han comprometido a impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la primera legislatura.

Entre las medidas desgranadas figuran modificaciones en la legislación del suelo, una ley específica contra la ocupación ilegal y un paquete de incentivos fiscales que incluye reducciones en el IVA para la adquisición de vivienda, rebajas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y la creación de una «hucha Hogar Joven». En materia de alquiler, el PP rechaza el intervencionismo y propone fórmulas de prórroga voluntaria apoyadas en incentivos fiscales compartidos entre propietarios e inquilinos.

Vox sitúa la inmigración en el centro del debate habitacional

Por su parte, Vox ha optado por vincular directamente el problema del acceso a la vivienda y la saturación del mercado con la evolución demográfica y los flujos migratorios, situando la «reinmigración» como eje central de su propuesta para aliviar la presión sobre los núcleos urbanos. La formación verde ha reclamado además una desregulación profunda del sector, mayor seguridad jurídica, el endurecimiento de las medidas contra la ocupación y la supresión de figuras impositivas que gravan la adquisición de la primera vivienda.