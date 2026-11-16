La ciudad autónoma de Ceuta da un paso histórico en su proyección institucional exterior. A partir de este lunes, la localidad cuenta de manera oficial con un asiento permanente en el Comité Europeo de las Regiones (CdR), el órgano consultivo de la Unión Europea que representa a las entidades locales y regionales de los Estados miembros.

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Esta incorporación pone fin a cerca de dos décadas de demandas continuadas para conseguir una voz directa en los foros comunitarios, permitiendo a la ciudad trasladar de primera mano sus particularidades geopolíticas y socioeconómicas a las instituciones de la UE.

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Las claves de la integración europea

Juan Vivas, miembro titular: El presidente de la Ciudad Autónoma se integrará directamente como miembro titular de la delegación española en el Comité, estrenándose de forma activa en el próximo pleno previsto para los días 2 y 3 de diciembre.

El presidente de la Ciudad Autónoma se integrará directamente como miembro titular de la delegación española en el Comité, estrenándose de forma activa en el próximo pleno previsto para los días 2 y 3 de diciembre. El gesto de la FEMP: La vacante que ha permitido la llegada de Vivas ha sido posible gracias a la renuncia voluntaria al puesto anunciada el pasado mes de septiembre por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, con el propósito expreso de que Ceuta «se haga oír» en Europa.

La vacante que ha permitido la llegada de Vivas ha sido posible gracias a la renuncia voluntaria al puesto anunciada el pasado mes de septiembre por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, con el propósito expreso de que Ceuta «se haga oír» en Europa. El contrapunto de la Unión Aduanera: Pese a este hito en materia de representación política y consultiva, la información señala que la ciudad autónoma continuará temporalmente fuera de los grandes circuitos de integración económica plena, como es el caso de la Unión Aduanera.

Con este movimiento, el Ejecutivo local busca ganar capacidad de influencia y visibilidad ante las normativas y políticas comunitarias que afectan directamente a los territorios fronterizos.

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Otras opciones para el titular

Enfoque informativo y directo: Ceuta consigue una representación permanente en el Comité Europeo de las Regiones tras dos décadas de peticiones Juan Vivas se incorpora este lunes como miembro titular a la delegación española en el Comité de las Regiones La ciudad autónoma estrena asiento fijo en el Comité Europeo de las Regiones con la mirada puesta en el pleno de diciembre

Enfoque centrado en la vía institucional y el papel de la FEMP: La renuncia de la FEMP abre las puertas de Europa a Ceuta para que la ciudad «se haga oír» en el Comité de las Regiones Ceuta logra voz propia en la Unión Europea tras ceder la FEMP su puesto en el órgano consultivo comunitario

Enfoque de análisis y retos pendientes: Histórico desembarco de Ceuta en el Comité de las Regiones en contraste con su exclusión de la Unión Aduanera Ceuta da el salto a las instituciones europeas con un asiento estable para defender los intereses de la frontera sur

