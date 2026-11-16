El histórico narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido bajo los alias de ‘El Padrino’ o el ‘Jefe de jefes’, ha fallecido este domingo a los 80 años en un centro hospitalario privado de la ciudad de Guadalajara, al oeste de México. Según ha confirmado la Secretaría de Seguridad del estado de Jalisco mediante un comunicado oficial, el deceso se produjo alrededor de las 14:00 hora local como consecuencia de una falla orgánica múltiple tras permanecer cuarenta y ocho horas ingresado bajo pronóstico reservado.

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El exlíder criminal había sido excarcelado de emergencia el pasado viernes desde el complejo penitenciario de Puente Grande y trasladado bajo un fuerte dispositivo de vigilancia policial hasta la clínica, situada en las inmediaciones de la zona financiera de la capital jalisciense, tras sufrir una severa caída en sus niveles de oxigenación. Durante sus últimos años de reclusión, el antiguo capo padecía un acusado deterioro físico marcado por sordera, ceguera parcial, lesiones graves de columna y múltiples enfermedades crónico-degenerativas que exigían supervisión sanitaria permanente.

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Condenas acumuladas y bloqueo del arresto domiciliario

Félix Gallardo extinguía en la prisión de Puente Grande dos sentencias condenatorias que sumaban 77 años de cárcel por delitos contra la salud, acopio de armas de fuego y cohecho, así como por su responsabilidad directa en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Enrique ‘Kiki’ Camarena, perpetrado en febrero de 1985.

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Aunque en septiembre de 2022 un juez federal llegó a concederle el beneficio del arresto domiciliario en atención a su avanzada edad y precario estado de salud, la medida nunca llegó a ejecutarse. La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución judicial y mantuvo al fundador del cártel bajo régimen penitenciario ordinario hasta su traslado hospitalario definitivo.

Arquitecto de las rutas modernas del narcotráfico en México

Nacido en el estado norteño de Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo transformó la estructura del crimen organizado en Latinoamérica durante las décadas de 1970 y 1980. Junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias ‘Don Neto’, fundó el Cártel de Guadalajara, articulando una federación de grupos locales que monopolizó el trasiego de estupefacientes desde Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos.

Su detención en abril de 1989 marcó el desmantelamiento de la estructura original y dio paso a la fragmentación territorial del negocio ilícito en los grandes cárteles modernos de Sinaloa, Tijuana y Juárez. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han facilitado información oficial sobre el destino ni el protocolo de seguridad que acompañará a la inhumación de sus restos.