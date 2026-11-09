El Partido Popular ha anunciado su compromiso de reforzar la seguridad en Ceuta y Melilla, así como en otros territorios españoles del norte de África, si gana las elecciones generales del 29 de noviembre. Esta promesa incluye un aumento en el número de militares desplegados en estas áreas y una reforma de la Ley de Extranjería para abordar las entradas a nado.

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Durante las últimas semanas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado Ceuta en varias ocasiones para mostrar su apoyo a los ciudadanos y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. En su programa electoral, el PP destaca la importancia de defender el territorio español con el apoyo de socios y aliados internacionales.

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Refuerzo militar en Ceuta y Melilla

El PP no ha especificado el número exacto de efectivos que planea añadir, pero ha subrayado su intención de aumentar la dotación de las Fuerzas Armadas en Ceuta y Melilla. Actualmente, se estima que hay unos 6.000 militares en estas ciudades, pertenecientes a unidades como la Legión, Regulares, Caballería y Artillería del Ejército de Tierra. La reducción de efectivos en estas regiones se produjo tras el fin del servicio militar obligatorio en 2001.

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En la reciente crisis migratoria en Ceuta, los militares fueron activados para labores de presencia y disuasión, apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El PP asegura que, de gobernar, las Fuerzas Armadas contarán con cobertura jurídica, reglas claras y medios para actuar cuando lo exija la seguridad nacional.

Reforma de la Ley de Extranjería

Otra de las medidas que el PP planea implementar es la reforma de la Ley de Extranjería para que el rechazo en frontera cubra también las entradas a nado en Ceuta y Melilla. Esta propuesta surge tras una sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar devoluciones en caliente a migrantes interceptados en el mar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha atribuido a la desinformación generada por esta sentencia la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio.

El PP también propone reforzar la valla fronteriza con Marruecos y mejorar los sistemas de vigilancia con tecnología avanzada, como sensores, cámaras térmicas y drones. Además, promete un refuerzo permanente de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la cooperación con Frontex y Europol.

Situación en Canarias

La situación en Canarias también es un foco de atención para el PP, especialmente tras la llegada de más de 4.500 inmigrantes a El Hierro en los primeros seis días de noviembre. El partido se compromete a aumentar el número de patrulleras de la Guardia Civil y a integrar medios navales y aéreos, drones y satélites en la vigilancia marítima.