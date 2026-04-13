Comprueba la combinación ganadora de La Primitiva y descubre si has ganado el Bote en este lunes de abril

La Lotería Primitiva abre la semana con una nueva oportunidad de ganar millones. Este lunes 13 de abril de 2026, miles de españoles están pendientes de los bombos del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para descubrir si su combinación de seis números coincide con la suerte.

A continuación, te facilitamos el espacio para comprobar los números premiados de hoy.

Combinación ganadora de La Primitiva

Tras el sorteo celebrado a las 21:40 horas, estos son los números afortunados:

Números: 26, 29, 37, 43, 44, 49

Complementario: 48

Reintegro: 6

Joker: 9695942

¿Cómo se juega a La Primitiva?

El sistema de juego es uno de los más tradicionales y sencillos de la lotería española:

La base: Se deben elegir 6 números entre el 1 y el 49 (modalidad 6/49).

Se deben elegir entre el 1 y el 49 (modalidad 6/49). El Bote: Para llevarse el premio máximo o Categoría Especial, el jugador debe acertar los 6 números de la combinación ganadora más el reintegro , que se extrae de un bombo aparte (del 0 al 9).

Para llevarse el premio máximo o Categoría Especial, el jugador debe acertar los 6 números de la combinación ganadora más el , que se extrae de un bombo aparte (del 0 al 9). Número Complementario: Se extrae una séptima bola de la combinación principal para aumentar los premios de los acertantes de 5 números (2.ª Categoría).

Otros detalles del sorteo

Días de sorteo: La Primitiva se celebra cada lunes, jueves y sábado.

La Primitiva se celebra cada lunes, jueves y sábado. Precio: El coste de cada apuesta sencilla es de 1 euro . Por 1 euro más, puedes participar en el Joker , con la posibilidad de ganar hasta 1 millón de euros adicionales.

El coste de cada apuesta sencilla es de . Por 1 euro más, puedes participar en el , con la posibilidad de ganar hasta 1 millón de euros adicionales. Cobro de premios: Tienes un plazo de tres meses para reclamar tu premio. Si el importe es inferior a 2.000 €, puedes cobrarlo en cualquier administración. Si es superior, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada.