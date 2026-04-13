Comprueba la combinación ganadora de la Bonoloto de este lunes y descubre si has sido premiado

La Bonoloto abre la semana con un nuevo sorteo este lunes 13 de abril de 2026. Como es habitual desde su creación en 1988, este juego de azar gestionado por Loterías y Apuestas del Estado se mantiene como uno de los favoritos de los españoles debido a su bajo coste y a la frecuencia de sus premios.

A continuación, te facilitamos la combinación ganadora para que puedas realizar la comprobación de tu boleto de forma rápida y sencilla.

Combinación ganadora de la Bonoloto

En cuanto se celebre el sorteo a partir de las 21:30 horas, podrás consultar los números aquí:

Números: 9, 12, 16, 18, 26, 38

Complementario: 39

Reintegro: 1

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Existen dos modalidades principales para participar en el sorteo:

Apuesta simple: El jugador puede realizar entre 1 y 8 apuestas por boleto, seleccionando 6 números (del 1 al 49) en cada una de ellas.

El jugador puede realizar entre 1 y 8 apuestas por boleto, seleccionando (del 1 al 49) en cada una de ellas. Apuesta múltiple: Permite seleccionar hasta 11 números, lo que aumenta considerablemente las probabilidades de acierto, aunque el coste de la apuesta es superior.

Además, puedes elegir entre jugar únicamente para el sorteo diario o utilizar la misma combinación para el resto de los sorteos de la semana (modalidad semanal), siempre que valides el boleto antes del primer sorteo en el que desees participar.

Distribución de premios

La Bonoloto destina el 55% de su recaudación a premios. El bote acumulado se reparte entre las diferentes categorías de aciertos:

1.ª Categoría: 6 aciertos.

6 aciertos. 2.ª Categoría: 5 aciertos + el número complementario.

5 aciertos + el número complementario. 3.ª, 4.ª y 5.ª Categoría: Para quienes acierten 5, 4 o 3 números respectivamente.

Para quienes acierten 5, 4 o 3 números respectivamente. Reintegro: Devolución del importe apostado si el número coincide con el asignado al boleto.

Cobro de premios y caducidad

Si tu boleto resulta premiado, recuerda que tienes un plazo de tres meses para reclamar el dinero. Los premios menores de 2.000 € se pueden cobrar en cualquier administración, mientras que para los superiores deberás acudir a una entidad bancaria colaboradora.