La eliminación en la Copa del Rey ha servido como punto de inflexión para la Agrupación Deportiva Ceuta, que desde ahora centrará todos sus esfuerzos en la competición liguera con un único objetivo: sellar la permanencia en LaLiga Hypermotion.

El pasado martes, el conjunto caballa cayó por la mínima ante el CD Guadalajara en el estadio Pedro Escartín. El equipo dirigido por José Juan Romero mostró una versión gris, sin la intensidad ni las ideas necesarias para sacar adelante la eliminatoria. Con un once casi completo de suplentes, el Ceuta no logró imponer su juego y terminó despidiéndose del torneo del KO.

Tras el encuentro, Romero se mostró visiblemente molesto por el rendimiento de algunos futbolistas, llegando incluso a afirmar que “algunos jugadores han cerrado más la puerta”, en unas declaraciones que evidencian su descontento y que podrían tener consecuencias de cara al futuro inmediato de la plantilla.

Tres retos decisivos en diciembre

Con la Copa ya en el espejo retrovisor, el Ceuta afronta ahora un exigente tramo final de año en la liga. El primero de los compromisos será este domingo a las 21:00 horas en el estadio Nuevo Los Cármenes, donde se medirá a un Granada CF en clara línea ascendente.

El conjunto nazarí, dirigido por ‘Pacheta’, suma cuatro jornadas consecutivas sin perder y ha salido de los puestos de descenso. Jugadores como Souleymane Faye están siendo determinantes, aportando velocidad y desequilibrio en ataque. Una victoria granadina reduciría la distancia con el Ceuta a tan solo dos puntos, ya que los andaluces suman actualmente 24 y los rojiblancos 19.

Las Palmas visita el Murube

El siguiente desafío llegará el domingo 14 de diciembre, cuando la UD Las Palmas visite el Alfonso Murube, también a las 21:00 horas. Los canarios, bajo la batuta de Luis García, ocupan la cuarta posición y destacan por su buen trato del balón, una filosofía que recuerda a la propuesta del propio Romero.

Antes de caer la semana pasada en Castellón, Las Palmas encadenaba ocho jornadas sin conocer la derrota, lo que da muestra de su regularidad y potencial.

El año acaba en San Sebastián

El último partido de 2025 para el Ceuta será el domingo 21 de diciembre a las 16:15 horas en San Sebastián, frente a la Real Sociedad B. El equipo dirigido por Ion Ansotegui también ha mejorado notablemente en las últimas jornadas y ha convertido Anoeta en un escenario complicado para cualquier rival.

Con un calendario exigente por delante, la AD Ceuta sabe que este mes de diciembre será crucial para su devenir en la categoría. Ya sin distracciones ni partidos intersemanales, todo el foco está puesto en la liga y en sumar los máximos puntos posibles para encarar 2026 con optimismo y alejar definitivamente los fantasmas del descenso.