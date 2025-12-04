Hoy, las farmacias de guardia en Ceuta son las siguientes:

Zona Centro : ZURITA C.B.

: ZURITA C.B. Campo Exterior : PUYA C.B.

: PUYA C.B. Turno de Noche: PUYA C.B.

Horarios de atención

Según el calendario vigente para guardias farmacéuticas en Ceuta, los horarios generalmente son:

Guardia diurna: aproximadamente de 09:00 a 23:00 h

Guardia nocturna: de 23:00 a 09:00 h

Qué significa para los ciudadanos

Con este sistema de guardias, la población de Ceuta tiene garantizado el acceso a atención farmacéutica durante todo el día y la noche, incluso cuando la mayoría de farmacias están cerradas.

Para acudir, se recomienda dirigirse directamente a la farmacia de guardia correspondiente: ZURITA C.B. si estás en el centro, o PUYA C.B. si te encuentras en Campo Exterior o necesitas atención nocturna.

Además, conviene llevar la receta médica si el medicamento lo requiere, ya que en guardias muchas veces se exige la prescripción.