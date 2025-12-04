Hoy, las farmacias de guardia en Ceuta son las siguientes:
- Zona Centro: ZURITA C.B.
- Campo Exterior: PUYA C.B.
- Turno de Noche: PUYA C.B.
Horarios de atención
Según el calendario vigente para guardias farmacéuticas en Ceuta, los horarios generalmente son:
- Guardia diurna: aproximadamente de 09:00 a 23:00 h
- Guardia nocturna: de 23:00 a 09:00 h
Qué significa para los ciudadanos
Con este sistema de guardias, la población de Ceuta tiene garantizado el acceso a atención farmacéutica durante todo el día y la noche, incluso cuando la mayoría de farmacias están cerradas.
Para acudir, se recomienda dirigirse directamente a la farmacia de guardia correspondiente: ZURITA C.B. si estás en el centro, o PUYA C.B. si te encuentras en Campo Exterior o necesitas atención nocturna.
Además, conviene llevar la receta médica si el medicamento lo requiere, ya que en guardias muchas veces se exige la prescripción.