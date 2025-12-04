El pasado domingo, en una batalla trepidante en Le Havre, Ethan Mbappé demostró que puede ser una opción real en el once titular del Lille. El hermano pequeño de Kylian ingresó en el segundo tiempo, con su equipo empatando y en inferioridad numérica, y su presencia en el campo resultó decisiva para lograr un triunfo vital, gracias a un gol de Igamane asistido por Ethan en los últimos minutos del encuentro.

Con esta acción, Ethan sumó su tercera contribución directa de gol en la temporada: 2 goles y 1 asistencia en apenas 73 minutos de juego. Ningún otro jugador en las cinco grandes ligas ha registrado cifras similares, lo que evidencia su valor como activo del Lille. Su capacidad para influir en el marcador ha permitido al equipo norteño acumular cinco puntos cruciales en la Ligue 1.

El 14 de septiembre, Ethan Mbappé ya había sido decisivo con un gol que selló la victoria del Lille ante Toulouse. Tras recuperarse de una lesión muscular, igualó un partido frente al PSG con un disparo espectacular el 5 de octubre y, finalmente, dio la asistencia clave en Le Havre.

El rendimiento mostrado ha llevado a su entrenador, Bruno Génesio, a inscribirlo en la lista de la Europa League para cubrir la baja de Aleksandro. Inicialmente, Ethan no figuraba entre los convocados para la competición europea, pero su impacto en los pocos minutos disputados convenció al club de su importancia para la fase final de la competición.

“Tiene todas las cualidades para postularse como una opción para ser titular”, afirmó Génesio en rueda de prensa. El técnico ya había confiado en él la temporada pasada en un partido de Champions League frente al Dortmund y ahora le entrega las llaves del ataque del Lille cuando el equipo lo necesita. Ethan, quien ha cargado con la presión de ser el hermano de Kylian, empieza a forjar su propio camino en el fútbol francés bajo la mirada atenta de todos los fines de semana.