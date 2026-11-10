El Partido Popular de Ceuta invita a sus simpatizantes a participar en el acto de inicio de campaña que tendrá lugar este jueves, 12 de noviembre.

El evento se celebrará a las 20:30 h en el Salón Tropical del Hotel Puerta de África. El partido busca impulsar un cambio en España con ilusión y unidad.

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