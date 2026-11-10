El sumario de la macrooperación desarrollada por la Policía Nacional contra la cúpula del grupo ultra destapa que varios de sus miembros viajaron el pasado mes de agosto a territorio ucraniano, donde mantuvieron contactos y adiestramiento táctico con formaciones armadas locales.

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Adiestramiento con armas de fuego y contacto con la Brigada Azov

Según los documentos a los que ha tenido acceso la investigación de la Comisaría General de Información, la facción neonazi Núcleo Nacional —cuyos principales cabecillas fueron detenidos en una redada en siete provincias— no operaba únicamente como un colectivo de agitación callejera. Los indicios recabados apuntan a un salto cualitativo hacia la radicalización armada:

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Instrucción en el extranjero: Varios miembros destacados de la organización se desplazaron a Ucrania el pasado agosto para recibir adiestramiento paramilitar directo, manejando pistolas y rifles de asalto (como fusiles AK-47) pese a carecer de licencias de armas en España.

Varios miembros destacados de la organización se desplazaron a Ucrania el pasado agosto para recibir adiestramiento paramilitar directo, manejando pistolas y rifles de asalto (como fusiles AK-47) pese a carecer de licencias de armas en España. Reuniones con milicias: Durante su estancia, los investigados mantuvieron encuentros y dinámicas de colaboración con elementos de la Brigada de Fuerzas Especiales Azov , integrada en las estructuras de seguridad ucranianas.

Durante su estancia, los investigados mantuvieron encuentros y dinámicas de colaboración con elementos de la , integrada en las estructuras de seguridad ucranianas. Objetivos insurreccionales: El sumario detalla que el propósito último de este entrenamiento militar era planificar y estructurar lo que los propios investigados denominaban como un «alzamiento armado».

El alcance de la operación policial

Estas revelaciones judiciales profundizan en la gravedad de la causa instruida contra Núcleo Nacional, un grupo ultra nacido en canales digitales y liderado por figuras conocidas de la extrema derecha radical como Iván Rico e Isabel Peralta. La operación, que se zanjó inicialmente con 14 detenciones bajo acusaciones de asociación ilícita, delitos de odio y tenencia ilícita de armas, pone de relieve la creciente conexión entre redes radicales nacionales y escenarios de conflicto internacional con disponibilidad de armamento pesado.

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