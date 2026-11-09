El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta está ofreciendo asesoramiento jurídico gratuito a los ciudadanos.

El objetivo es informar y acompañar a la ciudadanía sobre cómo actuar y qué recursos tienen para denunciar posibles delitos de odio.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.