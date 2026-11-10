El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado públicamente que el FBI mantiene abierta una investigación en torno a Jensen Huang, consejero delegado del gigante tecnológico Nvidia, tras salir a la luz una relación sentimental con una ciudadana de nacionalidad china señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como supuesta agente de Pekín.

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Reacción oficial y defensa del magnate tecnológico

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense reconoció haberse quedado «asombrado» al conocer los hechos, aunque salió en defensa del máximo responsable de una de las empresas más valiosas del mundo. Trump aseguró haber conversado directamente con Huang para interesarse por su situación:

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Desconocimiento de los hechos: Según trasladó el presidente, el director de Nvidia le aseguró de forma tajante que no tenía la menor sospecha sobre las actividades de la mujer. «Le pregunté si tenía alguna idea de que era una espía y me dijo que no; y la verdad es que le creo», afirmó Trump.

Según trasladó el presidente, el director de Nvidia le aseguró de forma tajante que no tenía la menor sospecha sobre las actividades de la mujer. «Le pregunté si tenía alguna idea de que era una espía y me dijo que no; y la verdad es que le creo», afirmó Trump. Confianza personal: El líder estadounidense calificó a Huang como un «hombre muy honorable» y de alta calidad humana, manifestando su confianza en que saldrá bien parado de las indagaciones federales, a pesar de reconocer el duro impacto personal y familiar que atraviesa.

El alcance de la investigación y las ramificaciones geopolíticas

El escándalo estalló después de que el propio directivo reconociera públicamente haber mantenido una relación extramatrimonial con una ejecutiva vinculada a una empresa de Singapur (Megaspeed), investigada por presuntamente introducir de contrabando chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia hacia territorio chino evadiendo las restricciones comerciales.

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Mientras que los servicios de inteligencia de EE. UU. analizan si la seguridad nacional o la información confidencial de la compañía se han visto comprometidas, la junta directiva de Nvidia ha señalado que colaborará plenamente con los cauces legales. Por su parte, el Gobierno de Pekín ha negado rotundamente cualquier implicación en un complot de espionaje o trampa contra el empresario, tachando las acusaciones de campaña de desprestigio.