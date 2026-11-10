El portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha arremetido contra los Presupuestos 2027, argumentando que no se abordan las desigualdades estructurales que afectan a la ciudad. Según Mustafa, estos presupuestos reflejan un desinterés del Gobierno por corregir los problemas arraigados en Ceuta, evidenciados por datos oficiales.

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Mustafa calificó los presupuestos presentados por el Gobierno del Partido Popular como un mero reflejo de ejercicios anteriores y anunció su voto en contra. Criticó que las decisiones se toman por intereses personales y no por las necesidades de la ciudadanía, afirmando que la política de Vivas en Ceuta se ha caracterizado por la compra de voluntades y la corrupción institucional.

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El portavoz de Ceuta Ya! también evidenció que los presupuestos no consideran las profundas desigualdades socioeconómicas existentes, mencionando el paro, la pobreza y el fracaso escolar como problemas no resueltos. Para Mustafa, el Partido Popular ha convertido a Ceuta en un ejemplo de desigualdad, donde algunos prosperan mientras otros quedan marginados.

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Asimismo, Mustafa introdujo el tema del racismo en el debate, señalando la hipocresía de discutir otros asuntos sin abordar la islamofobia presente en la política local. Resaltó la realidad de que una parte de la población vive en condiciones precarias y enfatizó que cualquier política que no tenga en cuenta a los ceutíes musulmanes es insostenible y problemática.

En relación a las inversiones, Mustafa criticó que sólo se destinen 31 millones de euros a un total de 416, lo que refleja una clara falta de compromiso con las barriadas más necesitadas. Denunció la política de vivienda del Gobierno al mencionar que con 7 millones de euros solo se podrían construir un número ridículo de casas, mientras que las necesidades de la población son mucho mayores.

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, respondió a las acusaciones de Mustafa, defendiendo que su partido no es racista y acusándolo de utilizar un discurso que divide a la sociedad. Chandiramani instó a centrar el debate en las propuestas presupuestarias y no en la polarización política.