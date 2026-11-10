Santiago Abascal, líder de Vox, ha aprovechado su invitación al programa ‘La Revuelta’ para regalar al presentador Broncano la bandera de Ceuta en nombre de «la dignidad de todos».

El presentador ha aceptado el obsequio con cariño y ha reiterado su apoyo a los ceutíes.

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