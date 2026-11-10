En una rueda de prensa celebrada este lunes por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha hecho unas declaraciones que han captado la atención mediática. Del Río ha advertido sobre las posibles consecuencias para el colectivo LGTBI y los inmigrantes si tras las próximas elecciones generales gobiernan el Partido Popular (PP) y Vox.

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Del Río afirmó que «nuestras compañeras del colectivo LGTBI a lo mejor acabarían presas en un calabozo o con un tiro en la nuca». Estas declaraciones se realizaron en el contexto de la presentación del programa «Casas para vivir».

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Preocupaciones sobre derechos y represión

La portavoz del sindicato también expresó su preocupación por una posible «involución en derechos fundamentales» bajo un gobierno de derecha y extrema derecha. Del Río mencionó la incertidumbre sobre el futuro del derecho al aborto y la lucha social, señalando que actualmente enfrentan multas significativas por protestar contra desahucios debido a la «ley Mordaza».

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Del Río subrayó que, en caso de que la derecha y la extrema derecha lleguen al poder, el Sindicato de Inquilinas planea formar una «mesa sindical antifascista» para enfrentar las posibles represiones. Afirmó que la lucha continuaría, aunque en condiciones difíciles, y que muchas personas podrían sufrir las consecuencias en términos de represión.

Contexto de las declaraciones

Estas declaraciones se producen tras el fracaso de una acampada en la Puerta del Sol, que generó 36,2 toneladas de basura según el Ayuntamiento, y en vísperas de una huelga general convocada para el 11 de noviembre. La huelga, según María Jesús Montero, se organiza «contra la oposición».

El contexto de la vivienda también es relevante, ya que el problema se ha agravado durante el gobierno de Pedro Sánchez. La competencia por alquilar se ha incrementado un 405% entre el tercer trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2026. Además, la oferta de alquiler ha disminuido desde la aprobación de los «decretos Maricarmen», apoyados por el sindicato.