Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en El Pueblo de Ceuta, declara su intención de colocar a Ceuta como prioridad en el Consejo de Ministros si asume la presidencia del Gobierno. Entre sus compromisos destaca un plan de al menos 650 millones de euros para Ceuta y Melilla entre 2027 y 2032 orientado a la recuperación económica y social de la región.

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Feijóo propone refuerzos permanentes para la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como la mejora en instalaciones y medios de vigilancia, incluyendo el espigón del Tarajal. Además, aboga por una reforma de la Ley de Extranjería y el aumento de profesionales sanitarios para atender necesidades específicas en UCI pediátrica y radioterapia. En el ámbito educativo y laboral, planea medidas contra el abandono escolar y apoyo a autónomos y sectores como el turismo.

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