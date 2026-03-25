Los populares denuncian que los 100 millones prometidos para Ceuta y Melilla carecen de proyectos concretos, plazos definidos y desglose presupuestario.

El Partido Popular de Ceuta ha reaccionado con dureza ante el reciente anuncio del Ministerio del Interior sobre un plan de infraestructuras de 900 millones de euros hasta 2034. La formación lamenta que, mientras el Gobierno detalla obras exhaustivas en ciudades como Madrid o Toledo, la partida de 100 millones reservada para Ceuta y Melilla se presenta de forma «genérica» y sin un solo euro concretado para la ciudad autónoma.

Un anuncio sin cifras ni calendarios

Para el PP, la ausencia de información técnica es un indicador de falta de compromiso real. Critican que el Ejecutivo no haya aclarado qué parte de esos 100 millones aterrizará en Ceuta, ni si se destinarán a rehabilitaciones, ampliaciones o nuevas sedes para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

«Ceuta no puede seguir siendo tratada como una nota a pie de página; la seguridad requiere inversiones concretas, no titulares vacíos», denuncian desde la formación.

A esta falta de detalle se suma la incertidumbre financiera, ya que el anuncio se produce en un contexto de prórroga presupuestaria, lo que, a juicio de los populares, pone en entredicho la viabilidad de un plan que se extiende a ocho años vista.

Falta de diagnóstico y agravio comparativo

El Partido Popular considera «especialmente grave» que no se haya aportado un diagnóstico actualizado del estado de las dependencias policiales en la ciudad. Señalan que el Gobierno ignora la singularidad de Ceuta como frontera exterior de la Unión Europea, donde la presión migratoria y la carga operativa exigirían una planificación mucho más rigurosa que la presentada.

Además, la formación subraya que el Ministerio ha eludido informar sobre el grado de cumplimiento del anterior plan (2019-2025), lo que impide evaluar si las promesas previas fueron ejecutadas o si se están «reciclando» compromisos incumplidos.

Batería de preguntas en el Congreso

Ante lo que califican como una «falta de transparencia», el Partido Popular ya ha registrado una serie de preguntas parlamentarias para forzar al Gobierno a dar respuestas claras sobre:

El importe exacto destinado exclusivamente a Ceuta.

El calendario de ejecución y las ubicaciones de las obras.

Las garantías de financiación bajo la actual situación presupuestaria.

El PP concluye que este tipo de anuncios solo generan desconfianza y evidencian una política basada en la propaganda más que en soluciones estratégicas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad.