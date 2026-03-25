Compruebe los números agraciados en los sorteos de la ONCE celebrados este miércoles, 25 de marzo de 2026, incluyendo el Cupón Diario, el Super 11 y las cinco extracciones del Triplex

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este miércoles, 25 de marzo de 2026, sus tradicionales sorteos de lotería, repartiendo fortuna en diferentes puntos de la geografía nacional. El Cupón Diario, uno de los juegos con mayor arraigo en España, encabeza una jornada en la que también se han conocido los resultados del Super 11 y las diversas citas del Triplex.

A continuación, detallamos las combinaciones ganadoras y los números premiados en cada una de las modalidades de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE, que ofrece de lunes a jueves un premio principal de 35.000 euros a las cinco cifras y la posibilidad de ganar «La Paga» de 36.000 euros al año durante 25 años, ha arrojado el siguiente resultado:

Número premiado: 85384

85384 Serie: 050

Triplex de la ONCE: Resultados de hoy

El Triplex de la ONCE, el juego que permite obtener premios con una apuesta de solo tres cifras, ha realizado sus cinco extracciones diarias habituales. Estos son los números ganadores para este miércoles:

Sorteo 1 (10:00h): 530

530 Sorteo 2 (12:00h): 280

280 Sorteo 3 (14:00h): 745

745 Sorteo 4 (17:00h): 305

305 Sorteo 5 (21:15h): 293

Super 11: Combinación ganadora

El Super 11, sorteo basado en la elección de entre 5 y 11 números de una tabla de 80, ha dejado las siguientes combinaciones de 20 números en sus correspondientes sorteos de la jornada:

Sorteo 1: 09, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 35, 40, 41, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 71, 73, 74 y 84

09, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 35, 40, 41, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 71, 73, 74 y 84 Sorteo 2: 01, 06, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 26, 30, 35, 38, 41, 45, 48, 50, 60, 61, 73 y 79

01, 06, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 26, 30, 35, 38, 41, 45, 48, 50, 60, 61, 73 y 79 Sorteo 3: 03, 04, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 29, 32, 33, 44, 52, 56, 62, 63, 65, 73 y 79

03, 04, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 29, 32, 33, 44, 52, 56, 62, 63, 65, 73 y 79 Sorteo 4: 05, 06, 07, 14, 17, 20, 31, 34, 39, 42, 49, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 80 y 82

05, 06, 07, 14, 17, 20, 31, 34, 39, 42, 49, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 80 y 82 Sorteo 5: 03, 07, 14, 21, 25, 31, 33, 34, 39, 46, 49, 54, 57, 60, 61, 65, 67, 68, 80 y 81

Gestión y cobro de premios

Los participantes que posean un boleto premiado deben tener en cuenta que los premios de la ONCE tienen un plazo de caducidad de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Superado este periodo, se pierde el derecho al cobro de la cantidad estipulada.

Para premios de menor cuantía, el cobro puede gestionarse directamente a través de los agentes oficiales de la ONCE o en establecimientos autorizados. En caso de premios mayores, los ganadores deberán acudir a los centros operativos de la ONCE o a las entidades bancarias colaboradoras para proceder a la validación y abono del importe.