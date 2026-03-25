El conjunto azulgrana golea en el Alfredo Di Stéfano (2-6) en la ida de los cuartos de final de la Champions League y sentencia prácticamente la eliminatoria ante un equipo blanco que, pese a su entrega, se vio superado por la efectividad culé.

El FC Barcelona ha dado un paso que se antoja definitivo hacia las semifinales de la Champions League tras imponerse con autoridad al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final. El equipo dirigido por Pau Quesada hizo valer su jerarquía europea en una noche donde la pegada azulgrana desactivó cualquier intento de resistencia madridista. Con un resultado de 2-6, las culés regresan a la Ciudad Condal con los deberes prácticamente hechos antes del encuentro de vuelta que se disputará la próxima semana en el Camp Nou.

Un inicio arrollador de las azulgranas

El Real Madrid saltó al césped del Estadio Alfredo Di Stéfano con una actitud valiente y atrevida, tratando de rebelarse ante una estadística histórica que le es adversa. Sin embargo, la resistencia blanca apenas pudo sostenerse durante seis minutos. Tras una aproximación peligrosa protagonizada por Linda Caicedo y Naomi Feller, el Barcelona respondió con una contundencia clínica.

Alexia Putellas, doble Balón de Oro, asumió el mando del encuentro al iniciar una jugada que rompió las líneas defensivas locales. Tras recibir un balón picado de Patri Guijarro, Putellas asistió a Pajor, quien solo tuvo que empujar el esférico para inaugurar el marcador. La desventaja afectó anímicamente al Real Madrid, que vio cómo en el minuto 12 la tragedia se cernía sobre su área. Un centro de Vicky López al segundo palo fue rematado por Brugts; pese a la intervención de Misa, el balón terminó cruzando la línea de gol con suspense.

Reacción blanca y respuesta inmediata

A pesar del 0-2, el Real Madrid no le perdió la cara al partido y buscó reducir distancias a través de una inspirada Linda Caicedo. La delantera colombiana logró marcar en un mano a mano que devolvía la esperanza a la afición local. No obstante, la alegría fue efímera. Prácticamente en la siguiente acción, Irene Paredes sentenció cualquier atisbo de remontada inmediata al cabecear a la red un saque de esquina sin oposición alguna, situando el 1-3 antes del descanso.

Sentencia en la segunda mitad

En la reanudación, el equipo blanco mostró una versión decidida a pelear por el billete continental, dando un paso adelante en su propuesta de juego. Sin embargo, el Barcelona castigó cada espacio concedido con una efectividad demoledora. Clara Serrajordi asistió a Pajor para que esta firmara su doblete particular en un nuevo mano a mano.

El tramo final del encuentro fue un monólogo de Graham-Hansen, quien se convirtió en la principal pesadilla de la zaga madridista, especialmente de Holmgaard. La noruega asistió a Vicky López para el quinto tanto y, posteriormente, forzó el penalti que Alexia Putellas se encargó de transformar para sellar el 2-6 definitivo.

Esta dura derrota deja al Real Madrid con mínimas opciones de cara al partido de vuelta, mientras que el Barça, que aspira a recuperar el trono europeo tras la final perdida el año pasado ante el Arsenal, refuerza su moral para los próximos compromisos.