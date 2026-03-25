Tráfico despliega un dispositivo integral desde este viernes hasta el 6 de abril marcado por la obligatoriedad de la baliza V-16 y la renovación del servicio de información 011 mediante inteligencia artificial.

La Dirección General de Tráfico (DGT) arranca este viernes a las 15:00 horas uno de los operativos más complejos del año: la Operación Especial de Semana Santa 2026. Con una estimación que supera los 17 millones de viajes por carretera, el organismo refuerza la vigilancia y la asistencia en las vías para gestionar el que se considera el primer gran éxodo masivo del año, extendiendo las medidas hasta la medianoche del lunes 6 de abril.

Novedades clave: Seguridad conectada e IA

Este periodo vacacional introduce dos cambios significativos para los conductores españoles destinados a reducir la siniestralidad y mejorar la fluidez:

• Obligatoriedad de la baliza V-16: Desde el pasado 1 de enero, es imperativo el uso de este dispositivo luminoso en caso de incidencia. La DGT destaca que su valor no es solo físico (visibilidad), sino virtual, ya que conecta directamente con la plataforma DGT 3.0. Esto permite que la incidencia aparezca en tiempo real en navegadores y paneles de carretera, alertando a otros conductores antes de llegar al punto crítico. Actualmente, el sistema procesa unas 2.700 activaciones diarias de media.

• Modernización del 011: El teléfono de información de tráfico ha sido optimizado con inteligencia artificial. Las mejoras incluyen un reconocimiento más preciso de poblaciones, el uso de lenguaje menos técnico para facilitar la consulta y nuevas subcategorías de incidencias, como inundaciones o incendios, permitiendo un filtrado más eficiente para el usuario.

Fases y despliegue del operativo

La operación se estructura en dos etapas diferenciadas para absorber el flujo circulatorio:

1. Primera Fase: Desde este viernes hasta el domingo, con una previsión de 4,3 millones de desplazamientos.

2. Segunda Fase: El núcleo de la operación, que comprende desde el miércoles 1 de abril hasta la medianoche del lunes 6 (festivo en siete comunidades autónomas: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana).

Para garantizar el cumplimiento de las normas, la DGT cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios: agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, radares fijos y móviles, cámaras de control de cinturón y móvil, y patrullas aéreas. Además, se instalarán carriles reversibles y se paralizarán las obras en carretera en las horas punta.

Un llamamiento a la prudencia

Tráfico recuerda la trágica cifra del año pasado, en la que 27 personas perdieron la vida en las carreteras durante estas fechas, ocho de ellas motoristas. Se insta a los ciudadanos a planificar la ruta con antelación y mantenerse informados a través de los canales oficiales (@informacionDGT y @DGTes en X) para evitar imprevistos y garantizar un viaje seguro.