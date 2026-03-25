Las transcripciones de las conversaciones entre operadores y el sistema eléctrico el 28 de abril de 2025 muestran la estupefacción ante el cero eléctrico. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, descarta su dimisión en el Senado pese a las advertencias previas sobre la inestabilidad de la tensión.

La comisión de investigación del Senado sobre las causas del apagón del pasado 28 de abril de 2025 ha hecho públicos este miércoles los audios que recogen los momentos críticos previos al colapso del sistema. Las grabaciones y sus correspondientes transcripciones reflejan el desconcierto de los profesionales y la vulnerabilidad de la red ante las oscilaciones de tensión. En el centro de la polémica, la gestión de Red Eléctrica, cuya presidenta, Beatriz Corredor, ha comparecido en la Cámara Alta para defender la actuación del operador del sistema y descartar cualquier responsabilidad personal o institucional que derive en su dimisión.

Cronología de una desconexión anunciada

Según la documentación a la que se ha tenido acceso, las alertas comenzaron a producirse más de una semana antes del incidente. Operadores de centrales de Iberdrola advirtieron de variaciones pronunciadas en la tensión eléctrica. La respuesta de Red Eléctrica en aquel momento aludió a que apenas había energía nuclear en el sistema como causa de dicha inestabilidad.

El día del apagón, las comunicaciones se intensificaron. A las 11:30 horas, ante las quejas por las oscilaciones, el operador del sistema señaló directamente a la energía solar: «Está afectando mucho el tema de la fotovoltaica. Entra, sale y provoca que se vaya para arriba o para abajo la tensión». Según las transcripciones, esta situación se encontraba generalizada en toda Andalucía y no solo en puntos concretos.

Apenas 45 minutos después, las advertencias llegaron desde la central nuclear de Trillo. Red Eléctrica confirmó nuevamente que los problemas se debían a los intercambios de energía y a la escasez de «grupos con inercia en el sistema», admitiendo en una conversación privada que la situación estaba comprometida.

«Se nos ha ido todo»: el momento del cero eléctrico

La tensión alcanzó su punto de ruptura minutos antes de las 12:32 horas. Desde la central de Almaraz se avisó de que la planta estaba a punto de disparar por las variaciones extremas. La respuesta desde Red Eléctrica intentó transmitir una calma que se quebraría instantes después: «Estamos haciendo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades».

A la hora exacta del apagón, el lenguaje técnico desapareció para dar paso a la estupefacción. «Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando», exclamó un responsable de Red Eléctrica. La respuesta del operador confirmó el colapso total del sistema: «Sí, se nos ha ido todo también. Se ha ido todo».

Comparecencia de Beatriz Corredor en el Senado

En su intervención ante la Cámara Alta, Beatriz Corredor ha sostenido que estas revelaciones «no son prueba de nada» y ha rechazado dejar su cargo. La presidenta de Red Eléctrica se ha apoyado en el informe de expertos europeos publicado la semana pasada. Si bien dicho documento apunta a la falta de medidas mitigatorias en las centrales eléctricas, no realiza comentarios sobre la programación de los grupos síncronos, una competencia que recae exclusivamente en el operador del sistema que ella dirige. Por el momento, la responsabilidad del cero eléctrico sigue siendo objeto de disputa técnica y política en sede parlamentaria.