Cientos de corredores participarán en los tradicionales festejos taurinos que recorrerán el Casco Viejo de la capital navarra cada mañana a las 8:00 horas, del 7 al 14 de julio.

Los tradicionales encierros de San Fermín volverán a recorrer las calles de Pamplona del 7 al 14 de julio de 2026. Fieles a su cita diaria a las 8:00 horas de la mañana, cientos de corredores acompañarán a las reses en una carrera rápida y de alto riesgo por el Casco Viejo de la ciudad. Durante ocho jornadas consecutivas, este espectáculo que combina emoción, tradición y riesgo se convertirá en uno de los momentos más esperados de las fiestas pamplonesas, sirviendo además como termómetro de la jornada taurina que culminará por la tarde en la Plaza de Toros.

Horario y dónde ver los encierros en directo

Para los aficionados y espectadores que deseen seguir los encierros de San Fermín en directo, las carreras se celebrarán cada mañana en su horario tradicional de las 8:00 horas. La retransmisión televisiva y en directo se podrá seguir a través de La 1, RTVE y Navarra Televisión. Asimismo, el evento estará disponible por streaming en distintas plataformas online, ofreciendo una cobertura internacional de un fenómeno televisivo que cada jornada deja imágenes icónicas y momentos impredecibles.

Recorrido de 850 metros por el Casco Viejo

Las carreras de las fiestas de Pamplona se desarrollan sobre un trazado urbano de 850 metros de longitud que los toros completan en un tiempo que dura apenas entre dos y cuatro minutos. El recorrido parte inicialmente desde los Corralillos de Santo Domingo y atraviesa de forma sucesiva la cuesta de Santo Domingo, la plaza del Ayuntamiento, la calle Mercaderes, la calle Estafeta y el tramo de Telefónica, hasta concluir de forma definitiva en la Plaza de Toros. El encierro de hoy promete ser especialmente interesante, al contar con toros de la ganadería que repiten en el trazado pamplonés, manteniendo en vilo a los corredores, a los espectadores y a millones de personas que lo siguen desde sus hogares.

Normas y prohibiciones de la ordenanza municipal

El desarrollo de las carreras por el casco viejo se encuentra regulado por una ordenanza específica del encierro aprobada anualmente por el Ayuntamiento de Pamplona. Esta normativa detalla el reglamento del evento, así como las sanciones y multas contempladas para garantizar la buena marcha de la carrera.

La ordenanza del encierro prohíbe taxativamente la participación de menores de 18 años en el recorrido. Igualmente, queda prohibido desbordar las barreras policiales que los responsables consideren conveniente formar, así como situarse en aquellas zonas y lugares del itinerario que hayan sido prohibidos expresamente por los agentes de la autoridad.