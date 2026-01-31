El Estadio Martínez Valero acoge el plato fuerte de este sábado 31 de enero en la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El FC Barcelona, líder sólido de la competición, visita a un Elche CF dirigido por Eder Sarabia que, pese a estar en la zona media-baja de la tabla, se ha convertido en uno de los locales más difíciles de batir de todo el campeonato.

Los azulgranas llegan con el objetivo de mantener su ventaja en la cima, mientras que los ilicitanos sueñan con una gesta que no logran ante el gigante culé desde 1974.

Horario y dónde ver el Elche – Barcelona por TV

El choque que cierra la jornada de sábado se disputa esta noche y estas son las plataformas para seguirlo en directo en España:

• Hora: 21:00 horas (peninsular).

• Canal TV: M+ LaLiga TV (dial 54 de Movistar y 110 de Orange) y M+ LaLiga TV 2.

• Locales públicos: LaLiga TV Bar.

• Online: Cobertura minuto a minuto en la web de La Vanguardia y Cadena SER.

El análisis: El líder ante el «fortín» ilicitano

El FC Barcelona llega en un estado de forma excepcional, ocupando la 1ª posición con 52 puntos. Con un balance demoledor de 57 goles a favor, los de Hansi Flick promedian casi tres tantos por encuentro. Como visitantes han logrado 7 victorias, demostrando que su estilo ofensivo no entiende de escenarios, aunque deberán vigilar su retaguardia (22 goles encajados).

Por su parte, el Elche CF ocupa la 12ª posición (según datos recientes) con 24 puntos. Su gran baza es la localía: en el Martínez Valero solo han cosechado una derrota en toda la temporada (5 victorias y 5 empates). El equipo de Sarabia ha reforzado su ataque en este mercado invernal con el chileno Lucas Cepeda, quien podría debutar hoy ante la afición franjiverde.

Alineaciones probables

• Elche CF: Matías Dituro; Álvaro Núñez, Mario Gaspar, Bigas, Salinas; Rodrigo Mendoza, Febas, Nico Castro; Yago Santiago, Josan y Agustín Álvarez.

• FC Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Casadó, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.