El precio gasolina Ceuta este lunes 26 de octubre de 2026 se mueve con un promedio de 1.603 €/l en gasolina 95 y 1.724 €/l en diésel, según el seguimiento del Ministerio para la Transición Ecológica. En total, se han analizado 10 estaciones.

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Las diferencias entre marcas y ubicaciones pueden ser relevantes si se compara el mínimo y el máximo dentro de cada tipo de combustible. A continuación, se detallan las estaciones más baratas y las más caras en Ceuta, con precios por litro.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

En gasolina 95, el mínimo registrado es de 1.574 €/l y el máximo alcanza 1.614 €/l, con un promedio de 1.603 €/l, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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ON365 (Muelle Alafau, s/n, Ceuta): 1.574 €/l

(Muelle Alafau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.574 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.594 €/l

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.613 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): Shell Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.613 €/l

Gasolina 98

Para gasolina 98, el promedio se sitúa en 1.627 €/l. El rango va desde 1.604 €/l hasta 1.643 €/l, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

ON365 (Muelle Alafau, s/n, Ceuta): 1.604 €/l

(Muelle Alafau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.604 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): Shell Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.613 €/l

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): CEPSA (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.624 €/l

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.643 €/l

Diésel

En diésel, el promedio es de 1.724 €/l. El mínimo se queda en 1.709 €/l y el máximo llega a 1.729 €/l, de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica.

ON365 (Muelle Alafau, s/n, Ceuta): 1.709 €/l

(Muelle Alafau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.709 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.724 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.724 €/l

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.728 €/l

Las más caras

Si se mira el extremo superior de precios, en gasolina 95 aparecen como más caras varias estaciones con valores cercanos a la parte alta del rango. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, en Ceuta se registran:

CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.614 €/l

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.614 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.613 €/l

Consejos

Para ajustar el gasto en combustible, conviene comparar precios por litro en el tipo de carburante que se usa cada día. Aunque la diferencia entre mínimos y máximos pueda parecer pequeña, se nota si se reposta con frecuencia.

Antes de elegir gasolinera, también es útil revisar si el coste merece la pena frente a la distancia hasta el punto de venta y planificar el repostaje para evitar compras de última hora. El Ministerio para la Transición Ecológica publica el seguimiento de estaciones con el que se puede contrastar el precio en cada jornada.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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