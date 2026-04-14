París se rinde al técnico asturiano tras el éxito de la Champions en 2025. El club ya negocia una extensión de contrato que lo situará en el podio de los entrenadores mejor pagados del planeta.

PARÍS – El Paris Saint-Germain no quiere dejar escapar al arquitecto de su era más dorada. Según ha confirmado el corresponsal Andrés Onrubia, el club francés ya ha iniciado las maniobras para asegurar la continuidad de Luis Enrique con un contrato que redefine su estatus en el fútbol mundial. Tras elevar al equipo a la cima de Europa en 2025, el mensaje desde las oficinas del Parque de los Príncipes es claro: «Lucho» es intocable.

Un contrato histórico: Objetivo 2030

Aunque su actual vínculo expira en 2027, el PSG busca una renovación por tres temporadas adicionales, lo que mantendría al técnico asturiano en la capital francesa hasta 2030. La propuesta sobre la mesa contempla una estructura de dos años fijos más uno opcional, acompañada de un incremento salarial notable.

Este movimiento colocaría a Luis Enrique entre los tres entrenadores con mejores emolumentos del mundo, un reconocimiento que el club considera estrictamente meritocrático tras la consecución de la ansiada Champions League y el dominio absoluto en competiciones internacionales (Supercopa de Europa e Intercontinental).

Plenos poderes en el proyecto

Más allá de los ceros en el cheque, la clave de la felicidad de Luis Enrique en París reside en el control total. Actualmente:

Liderazgo absoluto: No se realiza ningún fichaje sin su consentimiento expreso.

No se realiza ningún fichaje sin su consentimiento expreso. Identidad de juego: Ha logrado implantar un estilo reconocible y vanguardista que ha transformado al PSG en una máquina de ganar (10 títulos de 12 posibles bajo su mando).

Ha logrado implantar un estilo reconocible y vanguardista que ha transformado al PSG en una máquina de ganar (10 títulos de 12 posibles bajo su mando). Compromiso: Pese a su conocido interés por entrenar en la Premier League en el futuro, el técnico ha decidido cerrar la puerta a cualquier oferta externa para centrarse en su legado en el Sena.

«En el club le consideran el mejor entrenador del mundo y el líder absoluto del proyecto. Todas las decisiones pasan por él».

A las puertas de un nuevo hito

La noticia llega en un momento idóneo. Con el PSG a las puertas de sus terceras semifinales consecutivas de Champions, Luis Enrique tiene la oportunidad de lograr lo que solo el Real Madrid ha conseguido en este siglo: revalidar el título continental de forma consecutiva.

Con nueve títulos ya en su palmarés parisino y el equipo funcionando a pleno rendimiento, la firma del nuevo contrato parece ser solo cuestión de tiempo. París no solo ha encontrado un entrenador; ha encontrado un guía para su dinastía.