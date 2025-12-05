La climatología será variable, con cielos muy nubosos y lloviznas escasas hasta la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, con mínimas que superarán los 15 °C.
Ceuta vivirá este viernes, 5 de diciembre, una jornada con cielos cambiantes y temperaturas suaves, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Evolución del cielo y lluvias
La jornada comenzará con cielos nubosos durante la madrugada. A partir de las 06:00 horas, la nubosidad persistirá y se iniciarán las precipitaciones:
- Mañana (Hasta las 18:00 h): Se esperan cielos muy nubosos con lluvia escasa. Las lloviznas serán débiles, con una acumulación de apenas 0.1 litros por metro cuadrado en torno al mediodía (12:00 horas).
- Tarde y noche (A partir de 18:00 h): Las lluvias pararán y el panorama evolucionará hacia una menor nubosidad.
También, durante la mañana, hay ciertas posibilidades de que aparezcan tormentas, aunque estas se descartan para la tarde.
Temperaturas y viento
Las temperaturas se mantendrán en un rango templado y sin grandes variaciones respecto a la jornada anterior:
- Máxima: Alcanzará los 20 °C.
- Mínima: Superará los 15 °C.
A lo largo del día, soplarán ligeras brisas de dirección oeste.
Previsión para el fin de semana
- Sábado 6 de diciembre: Se espera un día poco nuboso. La máxima y la mínima se mantendrán sin grandes cambios (19 °C y 14 °C, respectivamente). Habrá vientos flojos de dirección oeste.
- Domingo 7 de diciembre: Se descarta la lluvia, con un cielo que evolucionará de nuboso en la madrugada a poco nuboso durante el día. La máxima volverá a superar los 19 °C, si bien no se producirían demasiados cambios en las mínimas. El viento soplará levemente de dirección oeste.