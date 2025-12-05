La climatología será variable, con cielos muy nubosos y lloviznas escasas hasta la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, con mínimas que superarán los 15 °C.

Ceuta vivirá este viernes, 5 de diciembre, una jornada con cielos cambiantes y temperaturas suaves, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Evolución del cielo y lluvias

La jornada comenzará con cielos nubosos durante la madrugada. A partir de las 06:00 horas, la nubosidad persistirá y se iniciarán las precipitaciones:

Mañana (Hasta las 18:00 h): Se esperan cielos muy nubosos con lluvia escasa . Las lloviznas serán débiles, con una acumulación de apenas 0.1 litros por metro cuadrado en torno al mediodía (12:00 horas).

Se esperan cielos . Las serán débiles, con una acumulación de apenas en torno al mediodía (12:00 horas). Tarde y noche (A partir de 18:00 h): Las lluvias pararán y el panorama evolucionará hacia una menor nubosidad.

También, durante la mañana, hay ciertas posibilidades de que aparezcan tormentas, aunque estas se descartan para la tarde.

Temperaturas y viento

Las temperaturas se mantendrán en un rango templado y sin grandes variaciones respecto a la jornada anterior:

Máxima: Alcanzará los 20 °C .

Alcanzará los . Mínima: Superará los 15 °C.

A lo largo del día, soplarán ligeras brisas de dirección oeste.

Previsión para el fin de semana