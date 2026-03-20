El club turco emprenderá acciones legales y exigirá una indemnización millonaria tras el accidente del futbolista neerlandés con una valla publicitaria. El jugador sufrió un profundo corte en el pulgar que le provocó una hemorragia severa y requirió intervención quirúrgica de urgencia.

El desenlace de los octavos de final de la Champions League ha trascendido lo estrictamente deportivo. La contundente victoria del Liverpool (4-0) ante el Galatasaray se ha visto empañada por un dramático incidente que pudo terminar en tragedia. El club de Estambul ha confirmado este viernes, 20 de marzo, que presentará una demanda formal ante la UEFA para exigir responsabilidades por el estado de las instalaciones de Anfield.

Un accidente que enmudeció a Anfield

Los hechos ocurrieron en el tramo final del encuentro. El delantero Noa Lang, en un esfuerzo por alcanzar un balón dividido cerca de la línea de fondo, apoyó su mano derecha sobre una de las vallas publicitarias para frenar su inercia. En ese instante, el futbolista sufrió un profundo corte en el dedo pulgar que desencadenó una hemorragia inmediata.

La gravedad de la herida obligó a una intervención urgente de los servicios médicos de ambos clubes sobre el césped. Lang, que llegó a sufrir un mareo por la pérdida de sangre, necesitó el uso de una bomba de oxígeno antes de ser trasladado a un hospital de Liverpool. Tras ser intervenido con éxito el pasado jueves, el propio jugador confirmó en sus redes sociales que se encuentra estable, aunque el impacto psicológico y físico ha sido notable.

Ofensiva legal del Galatasaray

La directiva otomana no está dispuesta a que el incidente quede impune. Eray Yazga, director deportivo del Galatasaray, ha anunciado en declaraciones al medio HTSpor que ya han iniciado los trámites con sus servicios jurídicos. «Estamos en conversaciones con nuestros abogados. Presentaremos una demanda de indemnización ante la UEFA», ha señalado el directivo, quien también confirmó que los delegados del organismo europeo ya han realizado investigaciones de campo en Anfield.

El Liverpool podría enfrentarse a una sanción económica de cuantía elevada si se demuestra que los soportes publicitarios no cumplían con la normativa de seguridad requerida para la máxima competición continental.

Un contratiempo crítico para la Superliga turca

La baja de Noa Lang supone un golpe demoledor para las aspiraciones del vigente campeón turco. El Galatasaray, ya eliminado de Europa tras el global de la eliminatoria, se centra ahora en la Superliga de Turquía, donde marcha líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Fenerbahce de Marco Asensio a falta de siete jornadas.

La ausencia del neerlandés se suma a la de su otra gran estrella, Victor Osimhen, quien también causará baja en los próximos compromisos. Este doble contratiempo en la delantera obliga al técnico del equipo de Estambul a reestructurar su esquema en el momento más determinante de la temporada doméstica, mientras el club pelea en los despachos por lo que consideran una negligencia organizativa en el estadio inglés.