El técnico extremeño comunica su decisión de poner fin a su etapa en San Mamés al concluir el presente curso. Tras un proceso de reflexión personal, el «Txingurri» considera agotado su ciclo en el banquillo rojiblanco, aunque mantiene el compromiso de cumplir los objetivos en las diez jornadas de Liga restantes.

Es oficial. El Athletic Club ha confirmado este viernes, 20 de marzo, que Ernesto Valverde no liderará el proyecto deportivo la próxima temporada. El anuncio se produce con casi tres meses de competición por delante, en un ejercicio de transparencia diseñado para facilitar la planificación del club y evitar especulaciones en el tramo decisivo del campeonato.

Una decisión meditada y consensuada

A través de una comparecencia grabada en vídeo, el técnico ha explicado que su salida es una determinación personal «madurada con el tiempo» y debidamente comunicada a la directiva que preside Jon Uriarte. Valverde, que cumple su tercera etapa en el club bilbaíno, entiende que su etapa en el banquillo de San Mamés ha llegado a su fin natural.

«Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el Club y la quería compartir con vosotros», ha transmitido el preparador rojiblanco, quien ha querido ser él mismo quien pusiera voz a su despedida.

Plena concentración en el tramo final de Liga

A pesar de la trascendencia de la noticia, Valverde ha querido enviar un mensaje de calma y profesionalidad a la parroquia de San Mamés. Con el equipo inmerso en la lucha por sus objetivos clasificatorios, el técnico ha subrayado que su compromiso con la entidad es total hasta el último minuto del último partido.

«Quiero destacar que nos quedan diez partidos de liga importantes, empezando por este domingo contra el Betis», ha recordado el «Txingurri», poniendo el foco en la inmediatez de la competición. «Diez partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo y que, indudablemente, si estamos todos juntos lo podemos conseguir, sin ninguna duda», ha concluido en su alocución.

La marcha de Valverde cierra un capítulo fundamental en la historia reciente del club. El Athletic deberá ahora iniciar la búsqueda de un sustituto que esté a la altura del legado de un entrenador que se despide con el respeto unánime de la afición y la institución.