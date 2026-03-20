La artista colombiana confirma su residencia europea dentro de la gira «Las mujeres ya no lloran World Tour». El evento, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre, tendrá lugar en el «Estadio Shakira», un recinto diseñado específicamente para la ocasión que albergará una ciudad cultural latina.

Shakira vuelve a la que fue su casa durante años. La estrella internacional ha confirmado este viernes, 20 de marzo, su regreso a España con una ambiciosa propuesta que convertirá a Madrid en el epicentro de la música y la cultura hispana el próximo mes de septiembre. Con su gira «Las mujeres ya no lloran World Tour», la cantante no solo ofrecerá su repertorio de éxitos, sino que liderará un proyecto cultural sin precedentes en la capital.

Las fechas clave y el concepto «Es Latina»

La residencia europea de la intérprete de ‘Loba’ y ‘Rabiosa’ constará de tres fechas consecutivas: el 25, 26 y 27 de septiembre. Sin embargo, la gran novedad reside en la ubicación. Shakira actuará en el Estadio Shakira, un recinto creado ex profeso para este evento que funcionará como una «pequeña ciudad» temática dentro de Madrid.

Bajo el sello «Es Latina», este espacio curado personalmente por la artista ofrecerá una experiencia que trasciende lo musical. Los asistentes podrán disfrutar de:

Exposiciones y talleres de arte.

de arte. Ciclos de cine y literatura .

. Una oferta gastronómica centrada en las raíces latinas.

centrada en las raíces latinas. Charlas y experiencias culturales diseñadas para generar comunidad.

Preventa y venta de entradas: calendario de marzo

Dada la expectación generada por este anuncio, la organización ha establecido un calendario escalonado para la adquisición de tickets, todos ellos con apertura a las 10:00 horas:

24 de marzo: Preventa para usuarios registrados en la web oficial de Shakira. 25 de marzo: Preventa a través de SMusic. 26 de marzo: Preventa exclusiva en Live Nation. 27 de marzo: Inicio de la venta general de entradas.

Una gira de récords mundiales

El regreso de Shakira a España se produce tras un inicio de año histórico para la colombiana. El pasado 1 de marzo, la cantante batió un récord mundial al congregar a 400.000 personas en un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México.

Tras arrancar su tour mundial el pasado mes de febrero, la artista visitará distintos puntos de Asia y África durante marzo y abril, antes de su multitudinaria cita en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, prevista para el 2 de mayo. Su llegada a Madrid en septiembre supondrá el broche de oro a una gira que busca celebrar la identidad latina más allá de las fronteras.